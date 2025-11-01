जहां बॉलीवुड में एलिमनी पर मच रहा बवाल, वहां इस अदाकारा ने तलाक के बाद नहीं लिया एक भी पैसा! प्यार में भी खा चुकीं धोखा

Kunickaa Sadanand Did Not Take Alimony: हाल ही में ‘बिग बॉस सीजन 19’ के एक एपिसोड में एक्ट्रेस कुनिक्का सदानंद ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर दिल छू लेने वाली बात की. शो में उन्होंने शहबाज बडेशा और नीलम गिरी से बातचीत करते हुए कहा कि हर महिला को शादी या प्यार में कदम रखने से पहले फाइनेंशियली खड़ा होने चाहिए और खुद को सिक्योर बनाना चाहिए. कुनिक्का का कहना है कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले महिला को अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए.

साथ ही उन्होंने कहा कि रिश्ते में जाने से पहले महिला को अपने पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन और बैकग्राउंड के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. कुनिक्का ने अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके दोनों तलाकों में उन्होंने कभी एलिमनी नहीं मांगी. उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की पूरी कस्टडी की मांग की थी. एक्ट्रेस ने बताया कि भले ही उन्होंने ये फैसला खुद से लिया, लेकिन उसके बाद की जिंदगी आसान नहीं थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को अकेले पाला और किसी से आर्थिक मदद नहीं ली.

सिर्फ बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ी लंबी लड़ाई

इसका असर बाद में उनके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा. कुनिक्का ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब बच्चों की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया था. उन्होंने बताया कि कभी उनके बच्चे सिर्फ एक साइकिल मांगते थे, लेकिन उस वक्त उनके पास पैसे नहीं होते थे. फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को प्यार और सम्मान के साथ पाला. उन्होंने कोशिश की कि भले ही जीवन लग्जरी न हो, लेकिन खुशियां जरूर हों. उनकी ये बात फैंस को खूब पसंद आ रही है.

9 साल तक लड़ी कस्टडी की लड़ाई

साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि भले ही उनका और उनके बच्चों का जीवन बहुत शानदार नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी. उन्होंने कहा कि उन्होंने दिन-रात मेहनत की ताकि उनके बच्चे अपने जीवन में किसी कमी का एहसास न करें. कुनिक्का ने अपने करियर के साथ-साथ घर की जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से निभाई. शो के एक पुराने एपिसोड में कुनिक्का ने ये भी बताया था कि उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में तलाक लिया था. इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की कस्टडी के लिए पूरे 9 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी.

मुंबई में करती थी कामस, दिल्ली जाकर लड़ती थीं केस

उस दौरान वे मुंबई में अपने प्रोफेशनल काम करती थीं और साथ ही दिल्ली जाकर कोर्ट की तारीखें अटेंड करती थीं. ये दौर उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. कुनिक्का ने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वही था. उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब उनके बेटे ने खुद उनसे कहा कि या तो वे या उसके पिता केस वापस ले लें क्योंकि ये लड़ाई उसके पढ़ाई और मेंटल पीस पर असर डाल रही है. ‘बिग बॉस’ के इस एपिसोड में कुनिक्का की बातों ने हर किसी को इमोशनल कर दिया.