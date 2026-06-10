/विज्ञापनों में चाइल्ड एक्टर्स को मिलते हैं एक दिन में ₹50000, लेकिन TV इंडस्ट्री क्यों नहीं दे पाती इतनी फीस?

अपने काम के घंटों के बारे में बात करते हुए, जिया नारीगारा ने बताया, 'हमारे काम के घंटे बहुत अलग हैं. किसी भी बच्चे से 14 घंटे काम करने के लिए नहीं कहा जाता है. हम वहां केवल 6-7 घंटे के लिए होते हैं, कभी-कभी यह और भी कम होता है. हमें अलग-अलग कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं और शॉट्स के बीच में, हमें जाने और आराम करने की अनुमति दी जाती है.' इनायत वर्मा के पिता मोहित वर्मा ने खुलासा किया, 'आमतौर पर, वे कहते हैं कि यह 12 घंटे की शिफ्ट है, लेकिन यह निरंतरता में नहीं है. हम एक समय दिया जाता है और जब भी उसका शॉट खत्म हो जाता है, हम घर जा सकते हैं. केवल कुछ दिनों में जब दृश्य को एक विशेष समय पर शूट करना होता है, तो हमें इंतजार करने के लिए कहा जाता है और उस समय भी प्रोडक्शन बहुत सावधानी बरतता है. वे उससे पूछते थे कि वह क्या खाना चाहेगी और अगर वह शॉट के साथ सहज थी, तो हम आराम से वैनिटी में रहते थे, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जहां मैंने प्रोडक्शन के साथ लड़ाई की है.