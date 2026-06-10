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विज्ञापनों में चाइल्ड एक्टर्स को मिलते हैं एक दिन में ₹50000, लेकिन TV इंडस्ट्री क्यों नहीं दे पाती इतनी फीस?

टीवी इंडस्ट्री में चाइल्ड एक्टर्स की भूमिका अहम होती है. उनका काम मासूमियत और सहजता लाने के साथ लोगों को कहानी से जोड़ने का भी होता है. विज्ञापनों में चाइल्ड एक्टर्स 1 दिन की शूटिंग के 50 हजार रुपये तक चार्ज करते हैं, लेकिन टीवी इंडस्ट्री इतनी फीस नहीं दे पाती. आखिर क्यों?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 10, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:45 AM IST
विज्ञापनों में चाइल्ड एक्टर्स को मिलते हैं एक दिन में ₹50000, लेकिन TV इंडस्ट्री क्यों नहीं दे पाती इतनी फीस?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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