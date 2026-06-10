/विज्ञापनों में चाइल्ड एक्टर्स को मिलते हैं एक दिन में ₹50000, लेकिन TV इंडस्ट्री क्यों नहीं दे पाती इतनी फीस?

90 के दशक का कोई भी बच्चा इस बात से सहमत होगा कि कभी न कभी उसने 'शाका लाका बूम बूम' के संजू, 'सोनपरी' की फ्रूटी या फिर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के टपु जैसा बनने की जरूर सोची होगी. मनोरंजन इंडस्ट्री के ग्लैमर से प्रभावित होकर कई बच्चे खुद को टीवी स्क्रीन या बिलबोर्ड पर देखने का सपना देखते हैं. वहीं, कुछ लोग वहां तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट में आने के बाद क्या होता है?
क्या जिंदगी सच में वैसी ही जादुई कहानी जैसी होती है जैसी उन्होंने कल्पना की थी, या इसमें भी किसी दूसरे प्रोफेशन की तरह ही चुनौतियां होती हैं? असलियत इन दोनों के बीच कहीं होती है. हालाँकि चाइल्ड एक्टर्स की जिंदगी एकदम परफेक्ट नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ सालों में काम करने के हालात में काफी सुधार हुआ है. आज, टेलीविजन और फिल्म प्रोडक्शंस यंग एक्टर्स की भलाई का कहीं ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो पहले के हालात से बिल्कुल अलग है. हाल ही में 'स्क्रीन' ने कुछ चाइल्ड एक्टर्स और उनके माता-पिता से बात की, जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया के अच्छे और बुरे, दोनों पहलुओं के बारे में बताया. उन्होंने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में पेमेंट के तरीके के बारे में भी बताया.
टीवी स्क्रीन पर खुद को देखना वाकई गर्व की बात होती है और जब आपकी अच्छी देखभाल की जाती है, तो आपकी मेहनत और भी रंग लाती है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, चाइल्ड एक्टर जिया नारिगारा ने कहा, 'यह वाकई बहुत अच्छा अनुभव है. सभी लोग बहुत मिलनसार हैं. सेट पर लोग बहुत मदद करते हैं. अगर मुझसे डायलॉग बोलने में कोई गलती हो जाती है, तो वे हमेशा मदद करते हैं. मुझे 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' जैसे शो का हिस्सा होने पर गर्व है.' सेट पर जिया का दिन कैसा बीतता है, इस बारे में उनकी मां वैशाली बताती हैं, 'वे सभी बच्चों का खास ख्याल रखते हैं. दिन का काम खत्म होने के बाद हम जा सकते हैं. सेट पर उनके लिए कोई खास सुविधाएं नहीं होतीं क्योंकि वे वहां बहुत कम समय के लिए होते हैं. लेकिन उन्हें आराम करने या जरूरत पड़ने पर पढ़ाई करने के लिए अलग कमरे जरूर मिलते हैं.'
वहीं चाइल्ड एक्टर इनायत वर्मा, जिन्होंने 'तू झूठी मैं मक्कार' में रणबीर कपूर की भतीजी का रोल किया था और 'लूडो' और 'बी हैप्पी' में भी काम किया है, उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ. उनके पिता मोहित वर्मा ने बताया, 'इनायत ने अब तक 7-8 फिल्में की हैं. 2017-18 के आसपास रियलिटी शो के दौरान हालात मुश्किल थे. हमें जल्दी उठना पड़ता था और स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती थी. रहने-सहने की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जिन फिल्मों में उसने काम किया है, खासकर 'लूडो', 'तू झूठी मैं मक्कार' और 'बी हैप्पी', उनमें सेट पर उसे जो सुविधाएं और देखभाल मिली, वैसी आज तक कहीं नहीं मिली. वे उसे अपनी ही बच्ची की तरह रखते थे और हर सुविधा देते थे और उसे यह बहुत पसंद आता था.'
साल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म, टीवी, विज्ञापन, डिजिटल फ़िल्मांकन, संगीत और ऑडियो मनोरंजन इंडस्ट्री के लिए 25-सूत्रीय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (Standard Operating Procedure) बनाया. इसका मकसद सेलरी, ओवरटाइम का पैसा और अन्य लाभों को रेगुलेट करना था. SOP के अनुसार, चाइल्ड एक्टर्स को काम पर रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना था कि बच्चा दिन में पांच घंटे से ज्यादा और लगातार 27 दिनों से ज्यादा काम न करे, लेकिन क्या असल में ऐसा होता है?
अपने काम के घंटों के बारे में बात करते हुए, जिया नारीगारा ने बताया, 'हमारे काम के घंटे बहुत अलग हैं. किसी भी बच्चे से 14 घंटे काम करने के लिए नहीं कहा जाता है. हम वहां केवल 6-7 घंटे के लिए होते हैं, कभी-कभी यह और भी कम होता है. हमें अलग-अलग कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं और शॉट्स के बीच में, हमें जाने और आराम करने की अनुमति दी जाती है.' इनायत वर्मा के पिता मोहित वर्मा ने खुलासा किया, 'आमतौर पर, वे कहते हैं कि यह 12 घंटे की शिफ्ट है, लेकिन यह निरंतरता में नहीं है. हम एक समय दिया जाता है और जब भी उसका शॉट खत्म हो जाता है, हम घर जा सकते हैं. केवल कुछ दिनों में जब दृश्य को एक विशेष समय पर शूट करना होता है, तो हमें इंतजार करने के लिए कहा जाता है और उस समय भी प्रोडक्शन बहुत सावधानी बरतता है. वे उससे पूछते थे कि वह क्या खाना चाहेगी और अगर वह शॉट के साथ सहज थी, तो हम आराम से वैनिटी में रहते थे, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जहां मैंने प्रोडक्शन के साथ लड़ाई की है.
हालांकि कोई यह सोच सकता है कि अच्छी कमाई ही माता-पिता को अपनी जिंदगी को रोककर बच्चों को सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन असल में ऐसा कम ही होता है. जहां टीवी शो में हर दिन के हिसाब से पेमेंट मिलता है, वहीं जिया नारिगारा की मां वैशाली बताती हैं कि ऐड-शूट के लिए मिलने वाला पेमेंट टीवी शो से कहीं बेहतर होता है, जबकि टीवी शो में ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत होती है. उन्होंने कहा, 'पेमेंट प्रोडक्शन हाउस पर निर्भर करता है. सीरियल के लिए उन्हें हर दिन के हिसाब से पेमेंट मिलता है. विज्ञापनों में बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है. बच्चों को एक दिन के 25,000-30,000 रुपये और कभी-कभी 50,000 रुपये तक भी मिलते हैं. टीवी शो में हर दिन का पेमेंट 10,000-20,000 रुपये के बीच होता है. विज्ञापनों की तुलना में टीवी शो का बजट कम होता है. साथ ही टीवी शो में पेमेंट हर महीने मिलता है और आम तौर पर यह 45 दिनों के बाद आता है.'