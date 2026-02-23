Advertisement
भारती सिंह का रो-रोकर हुआ हाल, खो गई डायमंड रिंग, मिनटों में लगा लाखों का चूना!

Bharti Singh का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारती का रो-रोकर बुरा हाल है. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी अंगूठी में लगा डायमंड कहीं गिर गया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:22 PM IST
भारती सिंह
भारती सिंह

Bharti Singh Lost Diamond: सबको हंसा-हंसाकर लोटपोट करने वाली भारती सिंह (Bharti Singh) रो-रोकर बेहाल हो गई हैं. एक्ट्रेस रियलिटी शो 'लॉफ्टर शेफ' की शूटिंग कर रही थीं. इसी दौरान अली गोनी के बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान उन्हें लाखों का नुकसान हो गया. भारती ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बताया कि उनकी गोल्ड रिंग में डायमंड लगे हुए थे लेकिन, वो सेलिब्रेशन के दौरान सेट पर कहीं गिर गया.

भारती की खो गई डायमंड रिंग

इस वीडियो में भारती (Bharti Singh) काफी परेशान और रोती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस वीडियो में कहती दिख रही हैं- 'सोना या फिर डायमंड गुमना अच्छा नहीं होता. अपने स्टाफ से कह रही हैं कि चलो वहां चलते हैं और उसे ढ़ूढते हैं. इसके बाद भारती प्रोडक्शन स्टाफ से मिलती हैं और पूरे इंसीडेंट के बारे में बताती हैं. वीडियो में भारती कहती दिख रही हैं कि ये डायमंड लाखों के थे और ये अली गोनी के बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान ही कहीं मिस हुआ है.'

बचके रहना रे बाबा! पार्थ समथान के नाम से स्नैपचैट पर हो रहा फर्जीवाड़ा,मांग रहा लड़कियों से पर्सनल फोटोज

क्या मिली अंगूठी?

इसके बाद भारती के सीनियर स्टाफ मेंबर राजू दादा ने पूरे सेट को स्कैन करवाया और उन्हें डायमंड मिल गया. डायमंड के मिलते ही भारती ने राहत की सांस ली. हीरा मिलते ही भारती ने दादा को कहा कि 'आप मेरे लिए दादा सैयारा निकले. मेहनत की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती. शुक्रिया कि आप मेरा साथ देने अंधेर में भी आए. भारती के ब्लॉग में ये सारा वाकया कैद हुआ. इसके साथ ही भारती ने टीम को सपोर्ट करने के लिए थैंक्यू भी कहा.' आपके बता दें, भारती डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही सेट पर लौट आई थीं. वो इस वक्त शो 'लॉफ्टर शेफ' कर रही हैं. इन्होंने बीते साल ही दूसरे बेटे को जन्म दिया. ये अपने यूट्यूब चैनल पर कोजी मोमेंट्स को लगातार शेयर करती रहती हैं. भारती ने बड़े बेटे का नाम लक्ष्य रखा है और छोटे बेटे का नाम यशवीर रखा है.

 

