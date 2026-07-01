/एकनाथ शिंदे पर किया वो एक कमेंट... जो कुणाल कामरा को पड़ा भारी! शिवसेना नेता की सजा की मांग; तो कॉमेडियन बोले- ‘मैं नहीं डरता...’

Comedian Kunal Kamra Controversy: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से जबरदस्त सुर्खियों में आ गए हैं. कुछ महीने पहले उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक विवादित कमेंट किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भारी बवाल मच गया था. मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एकनाथ शिंदे के नाराज सपोर्ट्स ने कुणाल के स्टूडियो में घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी कर दी थी. इस पूरी घटना की जांच करने के लिए बकायदा एक कमिटी का गठन किया गया था.
जब कुणाल कामरा इस कमिटी के सामने पेश हुए, तो उन्होंने दोटूक शब्दों में साफ-साफ कहा कि उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है. कुणाल अपने स्टैंड पर पूरी तरह कायम हैं और उनका ये बेबाक अंदाज अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक फिर से चर्चा का विषय बन गया है. अब ये पूरा मामला एक बड़ा और सीरियस मोड़ लेता जा रहा है. इस पूरे विवाद पर हाल ही में शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी. उनका बयान भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Apparently legislators in the state of Maharashtra want to re-write our constitutional freedoms. They are not content with dragging me through endless legal proceedings & ensuring that I don't get a single performance space across the state. Ms. Manisha Kayande - “Wants to punish…
— Kunal Kamra (@kunalkamra88) June 30, 2026
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे चाहती हैं कि कुणाल कामरा को उनके किए की और भी ज्यादा सख्त सजा मिले. मनीषा कायंदे असल में प्रणित मोरे के शो पर हुए '370 की बिरयानी' वाले विवाद पर अपना रिएक्शन दे रही थीं. इस दौरान उन्होंने आज के दौर के कई कॉमेडियन्स पर अपना गुस्सा निकाला. मनीषा कायंदे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आजकल कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बोलने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है. ये कॉमेडियन शो जीतने और लाइमलाइट में आने के लिए अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं.
मनीषा कायंदे ने आगे कहा कि वे ऐसे विवादित कॉमेडी शोज को पूरी तरह से बंद कराने के लिए एक सख्त प्रस्ताव लेकर आएंगी. अब इस पूरे मामले पर कुणाल कामरा ने भी चुप्पी तोड़ी है और पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है. कुणाल कामरा का कहना है कि जब से उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है, तब से उन्हें महाराष्ट्र में एक भी शो करने की परमिशन नहीं दी जा रही है. कॉमेडियन ने अपने पोस्ट में लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र के नेता हमारे संवैधानिक अधिकारों को ही बदलना चाहते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि वे सिर्फ मुझे कानूनी मामलों में फंसाकर शांत नहीं होना चाहते, बल्कि ये भी तय कर रहे हैं कि मुझे पूरे राज्य में परफॉर्म करने के लिए कोई मंच न मिले. कुणाल ने आगे कहा कि उस एक कमेंट के बाद से उन्हें महाराष्ट्र के किसी भी कोने में शो करने से रोका जा रहा है. बता दें कि कुणाल ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर चुटकी लेते हुए एकनाथ शिंदे को 'दल बदलू' कह दिया था. उनके इसी तीखे कमेंट पर मुख्यमंत्री की पार्टी के नेता और सपोर्ट्स भड़क गए थे और तब से ये पूरा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा.