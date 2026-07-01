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एकनाथ शिंदे पर किया वो एक कमेंट... जो कुणाल कामरा को पड़ा भारी! शिवसेना नेता की सजा की मांग; तो कॉमेडियन बोले- ‘मैं नहीं डरता...’

Kunal Kamra Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और महाराष्ट्र सरकार के बीच का विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है. सीएम एकनाथ शिंदे पर किए गए एक तंज के बाद कुणाल कामरा को राज्य में परफॉर्म करने की इजाजत नहीं मिल रही है. इस बात से कॉमेडियन काफी नाराज हैं और सोशल मीडिया पर जाहिर भी कर रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 01, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:42 AM IST
एकनाथ शिंदे पर किया वो एक कमेंट... जो कुणाल कामरा को पड़ा भारी! शिवसेना नेता की सजा की मांग; तो कॉमेडियन बोले- ‘मैं नहीं डरता...’
Image Credit: Comedian Kunal Kamra Eknath Shinde ControversySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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