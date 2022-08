Raju Srivastava Hospitalized: यारों सब दुआ करो... सलामत रहे 'गजोधर', राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक

Raju Srivastava Hospitalized: 58 साल के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक्टर की हालत नाजुक बनी हुई है और वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं. कॉमेडियन की बीमार होने की खबर सुनकर उनके फैंस काफी चिंतित है. साथ ही उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. यहां तक कि कई फैंस सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं. राजू श्रीवास्तव की बीमारी की खबर मिलते ही हर कोई उनकी जल्दी रिकवरी की दुआ कर रहा है.

वेंटिलेटर पर हैं राजू

राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) के हार्ट का एक हिस्सा 100 फीसदी ब्लॉक था जिसके बाद एंजियोप्लाटी की गई है. खबरों की मानें तो राजू इस वक्त दिल्ली के एम्स अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को जिम में ट्रेड मिल पर दौड़ते-दौड़ते गिर पड़े थे जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्तपात में भर्ती कराया गया था.

फैंस मांग रहे दुआ

निहारिका शर्मा नाम की यूजर ने कॉमेडियन की रिकवरी के लिए दुआ करते हुए ट्वीट किया- 'जल्दी ठीक हो जाइए. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप 15 अगस्त से पहले ठीक हो जाएं. '

वहीं एक यूजर ने ट्वीट किया- 'राजू श्रीवास्तव की जल्दी रिकवरी की प्रार्थना कर रहे हैं. भोलेनाथ कृपा बनाए रखिए.'

Praying for the speedy recovery of Raju Srivastav. He has suffered a massive cardiac arrest while working out at a gym in Delhi; and currently on ventilator support at AIIMS. May Beloved Mahadev protect him. — Eray Mridula Cather (@ErayCr) August 11, 2022

नमन कुमार नाम के यूजर ने ट्वीट किया- 'आपके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे. हम लोग एक और लॉस नहीं झेल पाएंगे.'

#RajuSrivastava #RajuSrivastav #Raju

Please pray to god for @iRajuSrivastava

Hope he gets well soon

We are not ready for this loss

— Naman Kumar (@BlackEy86203204) August 11, 2022

वहीं एक और यूजर ने लिखा-'आप लोग प्लीज राजू श्रीवास्तव की रिकवरी के लिए दुआ करिेए.'

इस शो से हुए फेमस

राजू श्रीवास्तव को लोकप्रियता 'द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज' रियलिटी शो के पहले सीजन से मिली थी. इसके बाद कई फिल्मों में नजर आए. इन फिल्मों में 'बाजीगर', 'बॉबे टू गोवा', 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया' में एक्टिंग की. इसके बाद राजू श्रीवास्तव 'बिग बॉस सीजन 3' में भी नजर आए थे.

