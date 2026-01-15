Advertisement
trendingNow13075692
Hindi NewsटीवीVIDEO: कड़ाके की ठंड में चूल्हे पर गरमागरम गोल-गोल रोटियां बना रहे सुनील ग्रोवर, देखते ही सितारों को लगी भूख, कर रहे मजेदार कमेंट

VIDEO: कड़ाके की ठंड में चूल्हे पर गरमागरम गोल-गोल रोटियां बना रहे सुनील ग्रोवर, देखते ही सितारों को लगी भूख, कर रहे मजेदार कमेंट

Sunil Grover ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो जैसे ही शेयर किया तो वो मिनटों में वायरल हो गया. इस वीडियो में एक्टर कड़कड़ाती ठंड में चूल्हे पर गरमागरम रोटियां सेंकते नजर आ रहे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुनील ग्रोवर
सुनील ग्रोवर

Sunil Grover Making Roti: एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर चूल्हे पर गोल-गोल रोटियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में एक्टर ने सिर पर टोपी और वूलेन कपड़े पहने हैं. एक्टर वीडियो में इतनी खटाखट रोटियां बेल और सेंक रहे हैं. जिसे देखकर उनके फैंस तक शॉक्ड हैं. 

चूल्हे पर बनाई रोटियां

सुनील ने रोटियां बनाने हुए इस वीडियो को अपने आधिकारिक इंस्टग्राम पर शेयर किया है. जिसके कैप्शन में लिखा- 'फ्रेंड्स रोटी खा लो...' सुनील वीडियो में इतनी परफेक्ट रोटियां बनाते नजर आए कि शेफ रणवीर और सेलेब्स एक्टर के इस हुनर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

शेफ रणवीर हुए फिदा

सुनील के इस वीडियो पर शेफ रणवीर ने हार्ट वाला इमोजी शेयर किया. वहीं, मुक्ति मोहन ने कमेंट किया- 'सूरज गोल चढ़ा, गोल पाजी की रोटी गोल-गोल. नाव घी लगाओ दा मान हो री सी.' रणवीर बरार ने लिखा-प्रो ब्रो.' इसके बाद मोहन मुक्ति ने लिखा- 'भूख लग गई देख कर.'कड़ाके की ठंड में सुनील ग्रोवर का रोटी बनाने वाला वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सुनील ग्रोवर अपने कॉमेडियन रोल की वजह से फेमस है. 'द कपिल शर्मा शो' वो कभी डॉक्टर गुलाटी बनें तो कभी गुत्थी बनकर लोगों को एंटरटेन किया.ये किरदार सुनील ग्रोवर के इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि लोग आज भी यूट्यूब पर एक्टर के इन्हीं शोज को बार-बार प्ले करके देखते हैं. 

तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया सपना, खरीदी करोड़ों की चमचमाती कार, दोस्त आरती सिंह ने दी बधाई

इस शो में आ रहे नजर
टीवी शोज के अलावा सुनील ग्रोवर ने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है. जिसमें 'गजनी', 'जवान', 'भारत', 'ब्लैकआउट', 'बागी', 'गुडबॉय' और 'हीरोपंती' शामिल है. ये आखिरी बार वेब सीरीज 'डब्बा कार्टेल' में नजर आए थे जो साल 2025 में रिलीज हुई थी. वहीं, इन दिनों 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' के चौथे सीजन में भी नजर आ रहे हैं जो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Sunil Grover

Trending news

ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
Assam NRC
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
AIR INDIA
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
mamata banarjee
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस