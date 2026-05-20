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Hindi Newsटीवी‘मैं हर्ष के साथ नहीं रह सकती...’ शादी के 9 साल बाद पति से तलाक ले रहीं भारती सिंह? फैंस की बढ़ी चिंता, बोले- ‘आखिर ये चल क्या रहा है...’

‘मैं हर्ष के साथ नहीं रह सकती...’ शादी के 9 साल बाद पति से तलाक ले रहीं भारती सिंह? फैंस की बढ़ी चिंता, बोले- ‘आखिर ये चल क्या रहा है...’

Bharti Singh Divorce Rumors: कॉमेडी क्वीन भारती सिंह का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. उनके और हर्ष लिम्बाचिया के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगीं, जिसके बाद भारती ने खुद कैमरे पर आकर सच बताया. उनके मजेदार अंदाज और जवाब ने फैंस को भी हैरान कर दिया है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 20, 2026, 08:51 AM IST
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Bharti Singh on Divorce Rumors
Bharti Singh on Divorce Rumors

Bharti Singh on Divorce Rumors: कॉमेडी क्वीन कहे जाने वाली भारती सिंह इन दिनों तलाक को लेकर चर्चा में है. अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मजेदार अंदाज से लोगों को हंसाने वाली भारती का हालिया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, कुछ समय से उनके और हर्ष लिम्बाचिया के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थीं. इसी बीच भारती ने अपने यूट्यूब व्लॉग में खुलकर इन खबरों पर बात की और फैंस को पूरा सच बताया. उनके बयान ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

41 साल की भारती सिंह ने अपने नए व्लॉग में मजाक-मजाक में कहा कि अब वे पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ नहीं रह सकतीं, क्योंकि दोनों के बीच दरारें आने लगी हैं और छोटी-छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगी है. हालांकि, भारती ने तुरंत साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक मजाक था. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और कई पोर्टल्स उनकी बातों को गलत तरीके से दिखा देते हैं. भारती सिंह ने बताया कि उनके और हर्ष लिम्बाचिया के रिश्ते में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और दोनों आज भी पहले की तरह खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फर्जी खबरों पर निकाला गुस्सा

कॉमेडियन भारती सिंह ने फेक न्यूज फैलाने वालों पर नाराजगी जताते हुए मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, ‘आप लोग इतने फनी हो कि कहीं भारती सिंह और कपिल शर्मा से भी आगे न निकल जा’. भारती ने बताया कि लोग उनके व्लॉग की छोटी-छोटी बातों को पकड़कर बड़ी-बड़ी खबरें बना देते हैं. उन्होंने रिश्ते में ‘खटास’ की खबरों पर भी मजेदार रिएक्शन दिया. भारती बोलीं, ‘हमारे घर में नींबू अच्छे नहीं आ रहे और लोग कह रहे हैं रिश्ते में खटास आ गई’. उनका ये मजेदार अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

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2017 में हुई थी दोनों की शादी

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने साल 2017 में गोवा में धूमधाम से शादी की थी. उनकी शादी टीवी इंडस्ट्री की सबसे फेमस शादियों में गिनी जाती है. शादी के बाद भी दोनों कई टीवी शोज और व्लॉग्स में साथ नजर आते रहे हैं. फैंस को उनकी शानदार बॉन्डिंग, मजेदार अंदाज और एक-दूसरे के साथ की मस्ती खूब पसंद आती है. दोनों सोशल मीडिया पर भी अक्सर फनी वीडियो और प्यारे मोमेंट्स शेयर करते रहते हैं. यही वजह है कि जब भी उनके रिश्ते को लेकर कोई खबर सामने आती है, तो वे तुरंत लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है.

दो बेटों के माता-पिता हैं भारती और हर्ष

भारती और हर्ष अब दो बेटों के माता-पिता बन चुके हैं. उनके बच्चों का नाम लक्ष्य और यशवीर लिम्बाचिया है. दोनों बच्चों की क्यूट तस्वीरें और मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं. भारती अपने व्लॉग्स में परिवार के साथ बिताए खूबसूरत और यादगार पल फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. यही वजह है कि लोग उनकी फैमिली लाइफ से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. फैंस को उनके घरेलू और फनी वीडियो काफी पसंद आते हैं. भारती काम में बिजी रहने के बावजूद परिवार को पूरा समय देती हैं, जो अच्छी बात है. 

कॉमेडी सर्कस के सेट पर शुरू हुई थी लव स्टोरी

यही वजह कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर अपडेट के लिए फैंस उत्साहित रहते हैं. भारती और हर्ष की पहली मुलाकात टीवी शो कॉमेडी सर्कस के सेट पर हुई थी. उस समय भारती शो में कंटेस्टेंट थीं, जबकि हर्ष वहां स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम करते थे. शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ काम को लेकर बातचीत होती थी. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और फिर यही रिश्ता प्यार में बदल गया. कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया. आज भी दोनों टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में गिने जाते हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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