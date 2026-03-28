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Hindi Newsटीवीभाबीजी घर पर हैं के तिवारी जी का बदला अवतार, अंगूरी को छोड़ रैंप वॉक पर दिखे लड्डू के भैया; वीडियो हुआ वायरल

'भाबीजी घर पर हैं' के तिवारी जी का बदला अवतार, अंगूरी को छोड़ रैंप वॉक पर दिखे 'लड्डू के भैया'; वीडियो हुआ वायरल

Tiwari ji Ramp Walk Video Viral: 'भाबीजी घर पर हैं' के मनमोहन तिवारी उर्फ रोहिताश्व गौर का रैंप वॉक वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसे देख हर कोई हैरान है. अंगूरी भाभी के ऑन स्क्रीन पति तिवारी जी का लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 04:49 PM IST
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'भाबीजी घर पर हैं' के तिवारी जी का बदला अवतार, अंगूरी को छोड़ रैंप वॉक पर दिखे 'लड्डू के भैया'; वीडियो हुआ वायरल

Tiwariji Ramp Walk Video Viral: टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' हमेशा से फैंस का फेवरेट रहा है और शो का दूसरा सीजन भी शुरू हो चुका है. इसमें एक बार फिर असली अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे की वापसी हो चुकी है. नए सीजन के साथ सीरियल की कहानी पहले जितनी ही मजेदार है. लेकिन, शो में कुछ नए किरदारों को शामिल किया गया है. शो में तिवारी जी उर्फ रोहिताश्व गौर का जलवा जारी है. इसी बीच रोहिताश्व का नया अवतार देखकर फैंस ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं.

रैंप वॉक करते दिखे लड्डू के भैया

रोहिताश्व गौर को अभी तक फैंस ने तिवारी जी के चुलबुले अंदाज में देखा है, लेकिन उन्होंने स्टेज पर रैंप वॉक कर फैंस को हैरान कर दिया है. शेरवानी पहनकर अभिनेता रैंप पर पूरे आत्मविश्वास और स्टाइल के साथ वॉक करते दिख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है. चैरिटी इवेंट में रैंप वॉक कर अभिनेता भी खुश हैं. उन्होंने अपनी वीडियो पोस्ट कर लिखा, "बेटी चैरिटी इवेंट के लिए चलना मेरे लिए सम्मान की बात है. इतने सार्थक और प्रेरणादायक कार्य का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद. हर बार ये एक अद्भुत अनुभव होता है."

(ये भी पढ़ें: ना बड़े सेट... ना बड़ा स्टारडम, फिर भी TRP और दिल; दोनों जीत ले गया ये पाकिस्तानी ड्रामा; आज भी Youtube पर सर्च करके देखते हैं लोग)

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रोहिताश्व गौर का स्टाइल और लुक देखकर यूजर्स भी हैरान हैं और तिवारी जी से पूछ रहे हैं कि यह कैसे हो गया. कुछ यूजर्स इसे तिवारी जी का जलवा बता रहे हैं तो कुछ अंगूरी भाभी को याद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''अरे वाह, लड्डू के भैया तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं.''

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तिवारी जी की रैंप वॉक देख हैरान हुए यूजर्स

एक अन्य यूजर ने लिखा, ''अरे तिवारी जी यहां कैसे पहुंच गए, टिल्लू और अंगूरी भाभी आपका इंतजार कर रही हैं.'' यूजर्स के कमेंट्स से साफ है कि तिवारी जी का किरदार हर किसी के दिल में बसा है और वे रोहिताश्व को उसी रूप में देखते हैं.

बता दें कि रोहिताश्व गौर न सिर्फ 'भाबीजी घर पर हैं' के सेट पर मस्ती करते हैं, बल्कि उनका सोशल मीडिया डांसिंग वीडियो से भरा होता है. अभिनेता अपनी बेटियों के साथ मिलकर फनी रील और डांस वीडियो बनाते हैं. इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी के साथ कोरियन म्यूजिक पर मजेदार रील पोस्ट की थी, जिसमें दोनों एक-दूसरे को टक्कर दे रहे थे.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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