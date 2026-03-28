'भाबीजी घर पर हैं' के तिवारी जी का बदला अवतार, अंगूरी को छोड़ रैंप वॉक पर दिखे 'लड्डू के भैया'; वीडियो हुआ वायरल

Tiwari ji Ramp Walk Video Viral: 'भाबीजी घर पर हैं' के मनमोहन तिवारी उर्फ रोहिताश्व गौर का रैंप वॉक वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसे देख हर कोई हैरान है. अंगूरी भाभी के ऑन स्क्रीन पति तिवारी जी का लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
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Tiwariji Ramp Walk Video Viral: टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' हमेशा से फैंस का फेवरेट रहा है और शो का दूसरा सीजन भी शुरू हो चुका है. इसमें एक बार फिर असली अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे की वापसी हो चुकी है. नए सीजन के साथ सीरियल की कहानी पहले जितनी ही मजेदार है. लेकिन, शो में कुछ नए किरदारों को शामिल किया गया है. शो में तिवारी जी उर्फ रोहिताश्व गौर का जलवा जारी है. इसी बीच रोहिताश्व का नया अवतार देखकर फैंस ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं.
रोहिताश्व गौर को अभी तक फैंस ने तिवारी जी के चुलबुले अंदाज में देखा है, लेकिन उन्होंने स्टेज पर रैंप वॉक कर फैंस को हैरान कर दिया है. शेरवानी पहनकर अभिनेता रैंप पर पूरे आत्मविश्वास और स्टाइल के साथ वॉक करते दिख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है. चैरिटी इवेंट में रैंप वॉक कर अभिनेता भी खुश हैं. उन्होंने अपनी वीडियो पोस्ट कर लिखा, "बेटी चैरिटी इवेंट के लिए चलना मेरे लिए सम्मान की बात है. इतने सार्थक और प्रेरणादायक कार्य का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद. हर बार ये एक अद्भुत अनुभव होता है."
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रोहिताश्व गौर का स्टाइल और लुक देखकर यूजर्स भी हैरान हैं और तिवारी जी से पूछ रहे हैं कि यह कैसे हो गया. कुछ यूजर्स इसे तिवारी जी का जलवा बता रहे हैं तो कुछ अंगूरी भाभी को याद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''अरे वाह, लड्डू के भैया तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं.''
एक अन्य यूजर ने लिखा, ''अरे तिवारी जी यहां कैसे पहुंच गए, टिल्लू और अंगूरी भाभी आपका इंतजार कर रही हैं.'' यूजर्स के कमेंट्स से साफ है कि तिवारी जी का किरदार हर किसी के दिल में बसा है और वे रोहिताश्व को उसी रूप में देखते हैं.
बता दें कि रोहिताश्व गौर न सिर्फ 'भाबीजी घर पर हैं' के सेट पर मस्ती करते हैं, बल्कि उनका सोशल मीडिया डांसिंग वीडियो से भरा होता है. अभिनेता अपनी बेटियों के साथ मिलकर फनी रील और डांस वीडियो बनाते हैं. इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी के साथ कोरियन म्यूजिक पर मजेदार रील पोस्ट की थी, जिसमें दोनों एक-दूसरे को टक्कर दे रहे थे.
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