Advertisement
trendingNow13218457
Hindi Newsटीवी‘कॉम्प्रोमाइज नहीं बस हग करना…’, 25 साल की टीवी एक्ट्रेस हुईं कास्टिंग काउच का शिकार, फिल्म बनाने वाले ने रखी अजीब शर्त

‘कॉम्प्रोमाइज नहीं बस हग करना…’, 25 साल की टीवी एक्ट्रेस हुईं कास्टिंग काउच का शिकार, फिल्म बनाने वाले ने रखी अजीब शर्त

टीवी सीरियल ‘वसुधा’ से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली 25 साल की एक्ट्रेस प्रिया ठाकुर को लेकर कास्टिंग काउच का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक फिल्ममेकर ने उन्हें ऑडिशन के नाम पर ऐसी अजीब और असहज करने वाली शर्त रख दी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 15, 2026, 08:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘कॉम्प्रोमाइज नहीं बस हग करना…’, 25 साल की टीवी एक्ट्रेस हुईं कास्टिंग काउच का शिकार, फिल्म बनाने वाले ने रखी अजीब शर्त

टीवी पर सीरियल ‘वसुधा’ से फेम पाने वाली एक्ट्रेस प्रिया ठाकुर इन दिनों हर जगह सुर्खियों में छाई हुई हैं. उनका ये शो टीवी टीआरपी चार्ट में नंबर वन पर बना हुआ है, जिसने उन्हें घर-घर में एक अलग पहचान दिलाई है. लेकिन इस सक्सेस के पीछे की कहानी कुछ और ही है. प्रिया ठाकुर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने अपने करियर के इस कड़वे सच को सबके सामने रखा है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. प्रिया ने बताया कि वो अपने करियर के शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच का शिकार बनने से बच गई थीं. 

प्रिया ने इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया कि एक प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन का ऑफर मिला था, जिसकी शूटिंग अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में होनी थी. लेकिन इस ऑडिशन के लिए मुझे ऑफिस के बजाए कैफे में मिलने के लिए कहा गया. इस बात पर एक्ट्रेस ने सवाल किया और कहा कि इतनी बड़ी फिल्म बनाने वालों का ऑफिस नहीं है क्या? तो सामने से जवाब आया कि ‘सर’ ऑफिस के बाहर मिलना चाहते हैं. 

एक्ट्रेस को ऑफिस के बाहर मिलने को कहा
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्होंने सवाल किया कि आपको मेरे बारे में ऐसा क्या जानना है, जो मैं ऑफिस में नहीं बता सकती और वो मैं कैफे में ही बताउंगी?. प्रिया की इस बात के बाद सामने वाले इंसान ने कहा कि अगर आप माइंड कर रहे हो तो फिल्म हम किसी को को अप्रोच करते हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि उसकी इस बात पर हामी भरते हुए मैंने कहा कि ‘आप कैफे में ही क्यों बुला रहे हैं, आप इतनी बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं और अमेरिका में शूटिंग होनी है, आपके पास ऑफिस नहीं है? मैं भले ही मासूम हूं, लेकिन नासमझ नहीं.’

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

एक्ट्रेस के सामने रखी अजीब शर्त 
प्रिया ने इस बातचीत के दौरान एक और किस्सा बताया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था. उन्होंने बताया कि एक फिल्म के लिए उन्हें कॉल आया था जिसमें कहा गया कि आपको पहले से ही पता होगा कि इस फिल्म के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है. इसके लिए बस एक हग करना होगा. ये बात सुनकर ‘वसुधा’ एक्ट्रेस परेशान हो गईं और सोचने लगीं की ये आखिर कैसी शर्त है.

fallback

एक्ट्रेस ने सुनाई जमकर गालियां
एक्ट्रेस ने फोन करने वाले से पूछा कौन से सर को हग करना होगा? तो उधर से जवाब आया कि ‘फिल्म बनाने वाले सर को बस हग करना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं.’ प्रिया ये सब सुनकर चौंक गई थीं. उन्होंने बताया कि इस शर्त को सुनने के बाद वो सोचने लगीं कि ये कैसे लोग हैं और ये कैसी शर्त है. उन्होंने गुस्से में कॉल पर ही बहुत गालियां सुनाई और कहा कि दोबारा यहां फोन मत करना. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Priya ThakurSerial Vasudha

Trending news

बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने बंद कराया जय श्री राम का नारा, आखिरकार मामला क्या था?
Shubhendu Adhikari
बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने बंद कराया जय श्री राम का नारा, आखिरकार मामला क्या था?
भारत का वो शहर जहां नाश्ते में खाते हैं मीठा, इस जगह को कहते हैं जलेबी कैपिटल
India popular dish
भारत का वो शहर जहां नाश्ते में खाते हैं मीठा, इस जगह को कहते हैं जलेबी कैपिटल
NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला केमिस्ट्री का लेक्चरर, पुणे से CBI ने दबोचा
NEET
NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला केमिस्ट्री का लेक्चरर, पुणे से CBI ने दबोचा
भोजशाला विवाद पहुंचा SC, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; एकतरफा आदेश न देने की मांग
bhojshala dispute
भोजशाला विवाद पहुंचा SC, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; एकतरफा आदेश न देने की मांग
मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Supreme Court
मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की?
 Supreme Court
कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की?
चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत देने कब आ रहा मॉनसून? मौसम विभाग ने बता दी तारीख
Monsson
चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत देने कब आ रहा मॉनसून? मौसम विभाग ने बता दी तारीख
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
BRICS
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
suvendu adhikari
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
Tamil Nadu Election 2026
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन