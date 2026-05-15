‘कॉम्प्रोमाइज नहीं बस हग करना…’, 25 साल की टीवी एक्ट्रेस हुईं कास्टिंग काउच का शिकार, फिल्म बनाने वाले ने रखी अजीब शर्त

टीवी पर सीरियल ‘वसुधा’ से फेम पाने वाली एक्ट्रेस प्रिया ठाकुर इन दिनों हर जगह सुर्खियों में छाई हुई हैं. उनका ये शो टीवी टीआरपी चार्ट में नंबर वन पर बना हुआ है, जिसने उन्हें घर-घर में एक अलग पहचान दिलाई है. लेकिन इस सक्सेस के पीछे की कहानी कुछ और ही है. प्रिया ठाकुर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने अपने करियर के इस कड़वे सच को सबके सामने रखा है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. प्रिया ने बताया कि वो अपने करियर के शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच का शिकार बनने से बच गई थीं.

प्रिया ने इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया कि एक प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन का ऑफर मिला था, जिसकी शूटिंग अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में होनी थी. लेकिन इस ऑडिशन के लिए मुझे ऑफिस के बजाए कैफे में मिलने के लिए कहा गया. इस बात पर एक्ट्रेस ने सवाल किया और कहा कि इतनी बड़ी फिल्म बनाने वालों का ऑफिस नहीं है क्या? तो सामने से जवाब आया कि ‘सर’ ऑफिस के बाहर मिलना चाहते हैं.

एक्ट्रेस को ऑफिस के बाहर मिलने को कहा

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्होंने सवाल किया कि आपको मेरे बारे में ऐसा क्या जानना है, जो मैं ऑफिस में नहीं बता सकती और वो मैं कैफे में ही बताउंगी?. प्रिया की इस बात के बाद सामने वाले इंसान ने कहा कि अगर आप माइंड कर रहे हो तो फिल्म हम किसी को को अप्रोच करते हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि उसकी इस बात पर हामी भरते हुए मैंने कहा कि ‘आप कैफे में ही क्यों बुला रहे हैं, आप इतनी बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं और अमेरिका में शूटिंग होनी है, आपके पास ऑफिस नहीं है? मैं भले ही मासूम हूं, लेकिन नासमझ नहीं.’

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एक्ट्रेस के सामने रखी अजीब शर्त

प्रिया ने इस बातचीत के दौरान एक और किस्सा बताया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था. उन्होंने बताया कि एक फिल्म के लिए उन्हें कॉल आया था जिसमें कहा गया कि आपको पहले से ही पता होगा कि इस फिल्म के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है. इसके लिए बस एक हग करना होगा. ये बात सुनकर ‘वसुधा’ एक्ट्रेस परेशान हो गईं और सोचने लगीं की ये आखिर कैसी शर्त है.

एक्ट्रेस ने सुनाई जमकर गालियां

एक्ट्रेस ने फोन करने वाले से पूछा कौन से सर को हग करना होगा? तो उधर से जवाब आया कि ‘फिल्म बनाने वाले सर को बस हग करना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं.’ प्रिया ये सब सुनकर चौंक गई थीं. उन्होंने बताया कि इस शर्त को सुनने के बाद वो सोचने लगीं कि ये कैसे लोग हैं और ये कैसी शर्त है. उन्होंने गुस्से में कॉल पर ही बहुत गालियां सुनाई और कहा कि दोबारा यहां फोन मत करना.