/सालों से पत्नी से अलग सोता है एक्टर, उम्र में छोटी हसीनाओं के साथ हैं संबंध; डिटेक्टिव तान्या पुरी ने किसकी खोली पोल

फिल्म इंडस्ट्री में जहां सबको चकाचौंध ही दिखता है. लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यहां जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं, उतनी ही तेजी से बिगड़ भी जाते हैं. पर्दे पर दिखने वाले परफेक्ट रिश्ते, असल जिंदगी में सच नहीं होते.
हाल ही में फिल्मी दुनिया प्राइवेट डिटेक्टिव ने एक ऐसे ही हाईप्रोफाइल कपल का खुलासा किया है. बता दें कि तान्या पुरी जल्दी ही ट्रेटर्स 2 में नजर आने वाली हैं. अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने इंडस्ट्री के एक टॉप एक्टर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है.
जाहरा जानी संग बातचीत करते हुए तान्या ने कहा, 'जिसके बारे में बात हो रही है वो एक्टर एक ग्रीन फॉरेस्ट और ग्रीन फ्लैग है.. वो लोगों की नजर में एक आइडल मैन है. उसकी पिक्चर परफेक्ट आइडेंटिटी, परफेक्स रिलेशनशिप, बच्चे हैं... वो एक अच्छा पिता भी है. उनकी पत्नी हमारी कंपनी के पास आई थी. वो अपने पति का सच जानना चाहती थी क्योंकि उन्हें काफी समय से कुछ गलत लग रहा था. वो एक्शन लेना चाहती थी. उन्हें इधर-उधर से गॉसिप्स सुनाई दे रही थी.'
तान्या ने कहा, 'आखिरकार हमें पता चला कि वह एक ऐसी फिल्म फ़्रैंचाइज में काम करते हैं, जहां वह कई कम उम्र की लड़कियों के कांटेक्ट में आते थे. यह एक खास तरह की फिल्मों का जॉनर है, जहां वह बेशक किसी के साथ फिल्म के सीन तो शूट करते ही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो बात सामने आई, वह यह थी कि असल में वह अपनी उम्र से आधी उम्र की महिलाओं के साथ रिश्ते में थे.'
उन्होंने य भी बताया, 'क्योंकि सेक्शुअली, पर्दे के पीछे, पति-पत्नी के बीच बिल्कुल भी तालमेल नहीं है. उनके बीच कोई फिजिकल इंटिमेसी नहीं है. पत्नी ने हमें यह बात बताई और कहा कि कई सालों से उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है. वे अब एक ही कमरे में भी नहीं सोते हैं. वे दोनों अलग-अलग एक-एक बच्चे की देखभाल करते हैं.'
तान्या ने बताया कि एक्टर की हरकतों के बारे में सच पता होने के बावजूद कपल अभी भी साथ है. उन्होंने कहा कि लोगों की नजर और इमेज की वजह से सेलेब्रिटीज के लिए अपनी शादी खत्म करना मुश्किल होता है. हालांकि, तान्या ने एक्टर या उनकी पत्नी का नाम नहीं बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर अटकलें शुरू हो गई हैं. बता दें कि तान्या पुरी जल्द ही 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आएंगी. यह शो 13 अगस्त को अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा.