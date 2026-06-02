‘ल्यारी’ के बाद TMKOC की TRP संभालेंगे जमील जमाली, क्या राकेश बेदी की एंट्री से बढ़ेगी शो की पॉपुलैरिटी?

Rakesh Bedi Entry In TMKOC: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ में जमील जमाली के किरदार से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले दिग्गज एक्टर राकेश बेदी फिर से छोटे पर्दे पर वापसी कर चुके हैं. ऐसा लगता है कि शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के मेकर्स ने शो की TRP को बढ़ाने के लिए ये दांव खेला है.
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साल 2025 और 2026 में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा बनाए रखा और करोड़ों का बिजनेस किया. वहीं इस फिल्म के हर कलाकार को काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई, जिसमें राकेश बेदी का नाम भी शामिल है. उन्होंने ‘धुरंधर’ में पाक नेता जमील जमाली का कैरेक्टर प्ले किया था, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया था. इस फिल्म के बाद उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी थी, जिसके चलते उन्हें कई नए ऑफर्स भी मिले. वहीं टीवी के पॉपुलर शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की टीआरपी इन दिनों लगातार गिरती ही जा रही है, जिसे बचाने के लिए मेकर्स ने एक बड़ा दांव खेला है. मेकर्स ने शो में राकेश बेदी की एंट्री करा ली है, जिनका वेलकम गोकुल धाम में बड़ी ही धूमधाम से हुआ था.
प्रोमो ने पैदा की हलचल
टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ का हाल ही में नया प्रोमो रिलीज हुआ है. इस प्रोमो में राकेश बेदी शो में बॉस बाबूलाल बनकर लौटते नजर आ रहे हैं. वीडियो में बाबूलाल कार में बैठते हुए तारक मेहता को फोन लगाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं. वहीं दूसरी ओर तारक मेहता फोन पर कहते हैं कि मैं ट्रॉफिक में फंसा हूं, तो जेठालाल गाड़ियों की आवाज निकालने लगते हैं.
भीड़ से भागते दिखे जमील जमाली
इस प्रोमो के अगले ही क्लिप में अब्दुल तारक मेहता को बताते हैं कि बॉस आपके घर पर आ चुके हैं, जिसके बाद बाबूलाल अपनी कार से गोकुलधाम में उतरते हुए नजर आते हैं, लेकिन पब्लिक उन्हें जमील जमाली समझकर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं. बाबूलाल भीड़ से बचने के लिए भागकर अंजलि भाभी की ओर दौड़ते हैं. इस प्रोमो के देखने के बाद ऑडियंस के बीच अपकमिंग एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.
6 साल बाद TMKOC में बाबूलाल की वापसी
टीवी सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ पिछले 17 सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, जिसे हर उम्र का इंसान पसंद करता है. वहीं साल 2020 में राकेश बेदी शो से जुड़े थे, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद वो गायब हो गए थे. मगर अब ‘धुंरधर’ की सफलता की बाद मेकर्स ने नई स्ट्रैटिजी अपनाते हुए राकेश बेदी की शो में वापसी करा ली है, जिससे शो की टीआरपी में उछाल आ सके.
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