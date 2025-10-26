Advertisement
दिलजीत दोसांझ को नहीं पसंद आई थीं अमिताभ बच्चन की ये 52 साल पुरानी फिल्म, बिग बी से बोले- ‘सर आप उसमें...’

KBC 17 Latest Promo: हाल ही में अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 17’ में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ पहुंचे. जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म को लेकर एक बड़ी ही मजेदार बात कही, जिसको सुनने के बाद बिग बी के साथ-साथ वहां मौजूद लोग भी ठहाके मारकर हंसने लगे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:20 AM IST
दिलजीत दोसांझ को नहीं पसंद आई थीं अमिताभ बच्चन की ये फिल्म
दिलजीत दोसांझ को नहीं पसंद आई थीं अमिताभ बच्चन की ये फिल्म

Diljit Dosanjh On KBC 17: हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ में भारत के सबसे फेमस पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ पहुंचे. शो का नया प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां बिग बी के सामने हॉट सीट पर दिलजीत बैठे नजर आ रहे हैं. इस मजेदार वीडियो में दिलजीत, बच्चन साहब की एक फिल्म को लेकर ऐसा खुलासा करते हैं कि खुद बिग बी भी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. 

इस एपिसोड का प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी किया जा रहा है. वीडियो में दिलजीत कहते हैं, ‘जब आपकी फिल्में आती थीं तो बड़ा अच्छा लगता था कि अब तो कोई मारधाड़ वाली फिल्म आएगी. लेकिन सर, एक फिल्म आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी, ‘सौदागर’. ये सुनते ही अमिताभ बच्चन हैरान रह जाते हैं. इसके बाद दिलजीत अपनी बात समझाते हुए बताते हैं कि आखिर उन्हें ये फिल्म क्यों पसंद नहीं आई थी? उनकी ये बात सुनकर पूरा सेट ठहाकों से गूंज उठता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिलजीत दोसांझ को नहीं पसंद आई थी ये बिग बी ये फिल्म 

दिलजीत कहते हैं, ‘उस फिल्म में सर अनाउंस किया गया था कि अमिताभ बच्चन की नई फिल्म आ रही है और फिर उसमें आप गुड़ बेच रहे थे सर’. उनकी इस ईमानदार बात पर अमिताभ बच्चन खुद को हंसने से नहीं रोक पाते. दिलजीत की मासूमियत और सेंस ऑफ ह्यूमर ने वहां मौजूद सभी लोगों को खूब हंसाया. ये मजेदार पल दर्शकों के लिए भी खास होने वाला है. ‘सौदागर’ 1973 में रिलीज हुई एक हिंदी फिल्म थी, जिसे सुधेंदु रॉय ने डायरेक्ट किया था. इसमें अमिताभ के साथ नूतन लीड रोल में थीं. 

14 साल में 25 फिल्में, सलमान-आमिर की हीरोइन, अचानक इंडस्ट्री से हुईं गायब, आज 30,00,00,000 की हैं मालिकन, पति भी 1,300 करोड़ का मालिक

जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बेचा था गुड़

फिल्म की कहानी नरेंद्रनाथ मित्रा की शॉर्ट स्टोरी ‘रस’ पर आधारित थी. इस फिल्म में अमिताभ ने मोती नाम के एक गुड बेचने वाले का किरदार निभाया था. कहानी में प्यार, मेहनत और लालच की भावनाओं को बड़े खूबसूरत ढंग से दिखाया गया था. फिल्म में दिखाया गया था कि मोती को फूलबानो नाम की लड़की से प्यार होता है, लेकिन वो महजबी से शादी करता है, क्योंकि उसे गुड़ बनाने की कला आती है. शादी के बाद मोती अमीर बन जाता है और फिर महजबी को छोड़कर फूलबानो से शादी कर लेता है. 

बॉक्स ऑफिस पर हुई थी बड़ी फ्लॉप

लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी सफलता महजबी की मेहनत से ही संभव हुई थी. फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल कर देने वाला था. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इसे भारत की ओर से 46वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए भेजा गया था. फिल्म को नॉमिनेशन नहीं मिला, पर ये अमिताभ बच्चन के शुरुआती दमदार किरदारों में से एक थी. बता दें, ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ का ये मजेदगार एपिसोड 31 अक्टूबर को रात 9 बजे सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होगा. 

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

Kaun Banega Crorepati 17Diljit DosanjhAmitabh Bachchan

