सर्जरी के बाद ब्लड टेस्ट से डर रही हैं दीपिका कक्कड़, रो पड़ीं एक्ट्रेस; शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट

Dipika Kakar Health Update: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपनी पत्नी का हेल्थ अपडेट दिया और बताया कि सिस्ट सर्जरी के बाद अब उनका पहला ब्लड टेस्ट होना है, जिसकी वजह से वह काफी डर रही हैं.
Trending Photos
Dipika Kakar Health Update: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को मई 2025 में स्टेज टू लिवर कैंसर का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने जून में सर्जरी करवाई थी. सर्जरी के बाद एक्ट्रेस ने टारगेटेड थेरेपी भी ली और धीरे-धीरे रिकवर कर ही रही थीं कि इसी साल उनके लिवर में नया सिस्ट फिर से बन गया. फिलहाल वह इसकी सर्जरी भी करवा चुकी हैं और अब उनके पति शोएब इब्राहिम ने अपनी पत्नी का हेल्थ अपडेट दिया है.
शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि इस इलाज का असर दीपिका की इमोशनल हेल्थ पर भी पड़ रहा है. व्लॉग में दीपिका भी अपनी सेहत के बारे में बात करते हुए भावुक हो गईं और रो पड़ीं. एक्ट्रेस ने बताया कि उनके अंदर अब डर बैठ गया है, खासकर पिछली बार के अनुभव के बाद से. इस दौरान दीपिका ने अपने नए डाइट रूटीन के बारे में भी जानकारी दी.
शोएब ने कहा कि 'दीपिका को एक नया डाइट प्लान दिया गया है और उनका एक रूटीन है. वह अब सुबह 7 बजे उठती हैं और वॉक पर जाती हैं. शाम को 7 बजे के बाज कुछ भी खाने की इजाजत नहीं है.' इसके अलावा एक्टर ने अपनी पत्नी के किचन में जाकर रेसिपी व्लॉग शूट करने से भी मना किया है. शोएब ने बताया कि जब आप इन चीजों से गुजरते हैं, तो खाली बैठने से आप डिप्रेशन महसूस होता है. मैं उनसे कहता रहता हूं कि खुद को थकाए नहीं. ईद के बाद उनकी AFP और Febrika 2 रिपोर्ट आनी हैं. लेटेस्ट प्रोसेसर के बाद यह पहली बार होगा, जब टेस्ट किया जाएगा. दीपिका कभी-कभी इमोशनल हो जाती हैं. आमतौर पर वह स्ट्रांग रहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है. सर्जरी के चार हफ्ते बाद अब उनका ब्लड टेस्ट होना है और वह डर के मारे रो रही हैं.
व्लॉग में दीपिका इमोशनल नजर आती हैं उन्होंने कहा कि 'मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूं. पिछली बार के बाद मेरे अंदर एक डर बैठ गया है. सब कहते रहते हैं कि भरोसा रखो. मैं हर समय बस यही प्रार्थना करती रहती हूं कि आगे सब ठीक रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो होना है, वह होकर रहेगा.' वहीं शोएब कहते है कि हम कितना भी हंसे और मजे करें, मन के किसी कोने में ये बातें रहती हैं. जिस तरह से दीपिका पॉजिटिव हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उनका मूड ठीक रहे, लेकिन कभी-कभी इमोशनल उथल-पुथल होती है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.