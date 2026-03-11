Advertisement
trendingNow13137166
Hindi Newsटीवीसर्जरी के बाद ब्लड टेस्ट से डर रही हैं दीपिका कक्कड़, रो पड़ीं एक्ट्रेस; शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट

सर्जरी के बाद ब्लड टेस्ट से डर रही हैं दीपिका कक्कड़, रो पड़ीं एक्ट्रेस; शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट

Dipika Kakar Health Update: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपनी पत्नी का हेल्थ अपडेट दिया और बताया कि सिस्ट सर्जरी के बाद अब उनका पहला ब्लड टेस्ट होना है, जिसकी वजह से वह काफी डर रही हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 11, 2026, 04:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्जरी के बाद ब्लड टेस्ट से डर रही हैं दीपिका कक्कड़, रो पड़ीं एक्ट्रेस; शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट

Dipika Kakar Health Update: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को मई 2025 में स्टेज टू लिवर कैंसर का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने जून में सर्जरी करवाई थी. सर्जरी के बाद एक्ट्रेस ने टारगेटेड थेरेपी भी ली और धीरे-धीरे रिकवर कर ही रही थीं कि इसी साल उनके लिवर में नया सिस्ट फिर से बन गया. फिलहाल वह इसकी सर्जरी भी करवा चुकी हैं और अब उनके पति शोएब इब्राहिम ने अपनी पत्नी का हेल्थ अपडेट दिया है. 

इमोशनल हेल्थ पर पड़ रहा इलाज कर असर

शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि इस इलाज का असर दीपिका की इमोशनल हेल्थ पर भी पड़ रहा है. व्लॉग में दीपिका भी अपनी सेहत के बारे में बात करते हुए भावुक हो गईं और रो पड़ीं. एक्ट्रेस ने बताया कि उनके अंदर अब डर बैठ गया है, खासकर पिछली बार के अनुभव के बाद से. इस दौरान दीपिका ने अपने नए डाइट रूटीन के बारे में भी जानकारी दी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

डर के मारे रो रहीं दीपिका

शोएब ने कहा कि 'दीपिका को एक नया डाइट प्लान दिया गया है और उनका एक रूटीन है. वह अब सुबह 7 बजे उठती हैं और वॉक पर जाती हैं. शाम को 7 बजे के बाज कुछ भी खाने की इजाजत नहीं है.' इसके अलावा एक्टर ने अपनी पत्नी के किचन में जाकर रेसिपी व्लॉग शूट करने से भी मना किया है. शोएब ने बताया कि जब आप इन चीजों से गुजरते हैं, तो खाली बैठने से आप डिप्रेशन महसूस होता है. मैं उनसे कहता रहता हूं कि खुद को थकाए नहीं. ईद के बाद उनकी AFP और Febrika 2 रिपोर्ट आनी हैं. लेटेस्ट प्रोसेसर के बाद यह पहली बार होगा, जब टेस्ट किया जाएगा. दीपिका कभी-कभी इमोशनल हो जाती हैं. आमतौर पर वह स्ट्रांग रहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है. सर्जरी के चार हफ्ते बाद अब उनका ब्लड टेस्ट होना है और वह डर के मारे रो रही हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

'जो होना है वो होकर रहेगा'

व्लॉग में दीपिका इमोशनल नजर आती हैं उन्होंने कहा कि 'मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूं. पिछली बार के बाद मेरे अंदर एक डर बैठ गया है. सब कहते रहते हैं कि भरोसा रखो. मैं हर समय बस यही प्रार्थना करती रहती हूं कि आगे सब ठीक रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो होना है, वह होकर रहेगा.' वहीं शोएब कहते है कि हम कितना भी हंसे और मजे करें, मन के किसी कोने में ये बातें रहती हैं. जिस तरह से दीपिका पॉजिटिव हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उनका मूड ठीक रहे, लेकिन कभी-कभी इमोशनल उथल-पुथल होती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Dipika KakarShoaib Ibrahim

Trending news

LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: सिलेंडर पर किल्लत की अफवाहों के बीच कई शहरों में लंबी कतारें, सरकार का बयान- 'अफवाहों से बचें'; शाम 5 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: सिलेंडर पर किल्लत की अफवाहों के बीच कई शहरों में लंबी कतारें, सरकार का बयान- 'अफवाहों से बचें'; शाम 5 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
Harish Rana Euthanasia Case
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे अमित शाह, 4 बजे होगा गृह मंत्री का संबोधन
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे अमित शाह, 4 बजे होगा गृह मंत्री का संबोधन
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति