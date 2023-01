Tv Actress Pregnancy: Gauhar Khan के बाद इस एक्ट्रेस के घर गूजेंगी किलकारियां, खास अंदाज में अनाउंस की प्रेग्नेंसी

Dipika Kakar-Shoaib Ibrahim Soon To Be Parents: टीवी का मोस्ट पॉपुलर कपल दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) और शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) शादी के पांच साल बाद मम्मी-पापा बनने जा रहे हैं. शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim Instagram) ने सोशल मीडिया पर खास अंदाज में पत्नी दीपिका (Dipika Kakar Pregnacny) के प्रेग्नेंट होने की न्यूज फैंस के साथ शेयर की है. फोटो शेयर करके शोएब ने इस समय को सबसे ज्यादा खूबसूरत बताया है.

Dipika की प्रेग्नेंसी की Shoaib ने की ऐसे अनाउंसमेंट

शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim Baby) ने एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. जिसमें दीपिका और वह साथ बैठे हैं, दोनों ने ही व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं. दीपिका और शोएब (Dipika and Shoaib Photos) ने सिर पर कैप पहनी है, जिसपर मॉम और डैड लिखा है. शोएब ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'आप सभी के साथ यह खबर दिल में खुशी, शुक्र, उत्साह और थोड़ी नर्वसनेस के साथ शेयर कर रहे हैं. यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फेज है... हां. हम जल्दी ही अपने पहले बच्चे के पैरेंट्स बनने जा रहे हैं. जल्द हम मां-पापा बनेंगे. हमारे छोटे बेबी के लिए आपके ढेर सारे प्यार और दुआ की जरूरत है.'

शादी के 5 साल बाद घर में गूंजेगी किलकारियां

दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) और शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim Marriage) का निकाह 22 फरवरी 2018 को हुआ था. लंबे समय से ही दीपिका (Dipika Kakar Pregnant) की प्रेग्नेंसी के कयास सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे थे. लोगों का कहना था कि दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakkar Baby) प्रेग्नेंट हैं लेकिन अपना बेबी बंप छिपा रही हैं. अब आखिरकार दीपिका कक्कड़ ने अपनी प्रेग्नेंसी को ऑफिशियली अनाउंस कर ही दिया है.

दीपिका और शोएब की लव स्टोरी

टीवी सीरियल 'ससुराल सिमर' का से दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar Tv Shows) को घर-घर में पहचान मिली है. शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim Marriage) और दीपिका का प्यार भी इसी सीरियल के सेट पर परवान चढ़ा था. दोनों ने सीरियल में पति-पत्नी का किरदार निभाया था. बता दें, शोएब (Shoaib Ibrahim Tv Shows) से दीपिका की यह दूसरी शादी है, इससे पहले दीपिका (Dipika Kakar First Marriage) ने रौनक मैहता से शादी की थी.

