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‘खुद 4 शादिया कीं और हमें प्रॉस्टिट्यूट...’ अपने पिता से नफरत करती हैं उर्फी जावेद की बहन; बयां किया बचपन का वो खौफनाक सच

Uorfi Javed Sister Dolly Revelation: सेलिब्रिटी लाइफ बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही दर्दभरी होती है. उर्फी जावेद की छोटी बहन डॉली जावेद ने अपने बचपन का वो खौफनाक सच बयां किया है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. भूख, मारपीट और अपनों के दिए गहरे जख्मों की पूरी दास्तान बयां की.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 14, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:57 AM IST
‘खुद 4 शादिया कीं और हमें प्रॉस्टिट्यूट...’ अपने पिता से नफरत करती हैं उर्फी जावेद की बहन; बयां किया बचपन का वो खौफनाक सच
Image Credit: Uorfi Javed Sister Dolly RevelationSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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