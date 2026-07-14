/‘खुद 4 शादिया कीं और हमें प्रॉस्टिट्यूट...’ अपने पिता से नफरत करती हैं उर्फी जावेद की बहन; बयां किया बचपन का वो खौफनाक सच

ग्लैमर की दुनिया में चमकने वाले सितारों की जिंदगी बाहर से जितनी शानदार दिखती है, असल में वैसी होती नहीं. इन स्टार्स को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों और संघर्षों से गुजरना पड़ता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाली उर्फी जावेद की छोटी बहन डॉली ने अपने परिवार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. डॉली ने बताया कि उनकी मां ने अपनी पांचों बेटियों को बहुत ही मुश्किल हालात में पाला है. उन्होंने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपने घर और गहने तक गिरवी रख दिए थे.
डॉली जावेद हाल ही में एक मशहूर रियलिटी शो ‘अलायंस’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं. हालांकि, अब वे इस शो से बाहर हो चुकी हैं. शो से बाहर आने के बाद डॉली ने सिद्धार्थ कन्नन के इंटरव्यू में हिस्सा लिया. इस बातचीत के दौरान उन्होंने बचपन में अपने साथ हुए जुल्म और गहरे संघर्ष की दर्दनाक कहानी शेयर की. डॉली ने बताया कि जब उनकी मां की शादी हुई थी, तब वे महज 17 साल की थीं. इसके बाद जब वे 26 साल की हुईं, तब तक उनके पांच बच्चे हो चुके थे. इतने बड़े परिवार को संभालना मां के लिए बेहद मुश्किल था.
डॉली ने अपनी मां के भयानक संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि उनके पिता उनकी मां को बहुत बुरी तरह पीटते थे. जब भी घर में ऐसा हिंसक माहौल होता था, तब वे डर से कांपने लगती थी और बेड के नीचे छिप जाया करती थीं. डॉली ने बेहद दुखी मन से बताया कि उनके पिता उनकी मां और बहनों को ‘प्रोस्टीट्यूट’ तक कहते थे. इतना ही नहीं, उनके पिता ने अपने सभी रिश्तेदारों से भी कह रखा था कि ये लड़कियां अच्छी नहीं हैं और गलत काम करती हैं. इसी बात का बहाना बनाकर वह अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर चले गए.
रियालिटी शो ‘अलायंस’ के दौरान भी डॉली ने इन सभी बातों का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि उनके पिता उन्हें इतनी गंदी बातें और गालियां बोलते थे कि वे उन्हें नेशनल टेलीविजन पर बता भी नहीं सकतीं. उस वक्त उन्हें पिता की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन पिता के सामने वे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती थीं. डॉली ने साफ कहा कि उन्हें अपने पिता से नफरत हो गई थी. पिता ने उन पर तो गलत इल्जाम लगाए, लेकिन खुद मां को छोड़ने के बाद दो-तीन और शादियां कर लीं. वे अब तक टोटल 4 शादियां कर चुके हैं.
डॉली ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अपने जीवन में भुखमरी का दौर भी देखा है. एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब उनके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था. उनके पिता के जाने के बाद परिवार पूरी तरह बिखर गया था. ऐसे बेहद बुरे वक्त में उनकी मां ने हार नहीं मानी और हर मुसीबत को झेलते हुए सभी बच्चों की परवरिश की. जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, तब जाकर उनकी बड़ी बहन उर्फी जावेद और उरुसा जावेद ने घर चलाने के लिए खुद काम करना और कमाना शुरू किया.
उर्फी जावेद का परिवार काफी बड़ा है और अक्सर सुर्खियों में रहता है. उनकी मां का नाम जाकिया सुल्ताना है और पिता का नाम इफरू जावेद है, जो लखनऊ के रहने वाले हैं. उर्फी की तीन बहनें उरूसा जावेद, अस्फी जावेद, डॉली जावेद और एक भाई समीर असलम हैं. आज के समय में ये सभी बहनें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी खास पहचान बना चुकी हैं. इस मुश्किल वक्त से निकलने के बाद अब सभी भाई-बहन एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं.