/सिर्फ शो नहीं, सितारे भी गढ़ती हैं एकता कपूर… टीवी की क्वीन ने बदली कई कलाकारों की किस्मत, 20 साल से कायम है दबदबा

टेलीविजन, सिनेमा और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के कई सबसे बड़े नाम ऐसे हैं, जिन्हें इंडस्ट्री में अपना पहला बड़ा ब्रेक एकता कपूर के बैनर तले ही मिला. इंडस्ट्री के पहचानने से पहले ही किसी के अंदर के टैलेंट और पोटेंशियल को भांप लेने की उनकी इस खूबी ने न जाने कितने सक्सेसफुल करियर संवारने में मदद की है. एकता कपूर ने इंडस्ट्री को कई मंझे हुए कलाकार दिए हैं, जो आज इंडस्ट्री में कई बेहतरीन कहानियों का चेहरा बन गए हैं.
इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार होने से पहले, विद्या बालन को एकता कपूर के आइकॉनिक टेलीविजन शो 'हम पांच' से पहचान मिली थी. इस शो ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया और एक ऐसे शानदार करियर की नींव रखी, जिसने आगे चलकर बॉलीवुड में फीमेल-लीड फिल्मों की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी.
एकता कपूर ने दिवंगत कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को सीरियल 'पवित्र रिश्ता' से हर घर का पसंदीदा चेहरा बना दिया था. 'मानव' के रूप में उनके यादगार किरदार ने करोड़ों दिलों को जीता और उनके लिए एक सफल फिल्मी करियर के दरवाजे खोल दिए, जिसने उन्हें अपनी जनरेशन के सबसे प्रॉमिसिंग टैलेंट्स में से एक के रूप में नाम कमाया.
एकता कपूर ने राजकुमार राव के करियर को भी एक नई उड़ान दी और कई प्रोजेक्ट्स में उनकी भरपूर मदद की. टीवी की क्वीन ने उनकी बेमिसाल एक्टिंग के हुनर को बहुत पहले ही पहचान लिया था. उनके इन कोलैबोरेशन्स ने राजकुमार राव को बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और वर्सटाइल एक्टर्स में से एक बना दिया था.
मौनी रॉय की स्टारडम की जर्नी एकता कपूर के टेलीविजन यूनिवर्स से शुरू हुई थी. डेली सोप्स में यादगार किरदार निभाने से लेकर ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'नागिन' का चेहरा बनने तक, उन्होंने फिल्मों में कदम रखने से पहले खुद को टेलीविजन की सबसे बड़ी स्टार्स के रुप में साबित कर दिखाया था.
एकता कपूर ने 'कसौटी जिंदगी की' और 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' जैसे आइकॉनिक शोज के जरिए रोनित रॉय के करियर को एक नई जिंदगी देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. एकता कपूर के शो 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' में 'तुलसी विरानी' का किरदार निभाकर स्मृति ईरानी एक कल्चरल फिनोमेनन बन गई थीं.
- एकता कपूर के सीरियल 'कसम से' में प्राची देसाई मुख्य भूमिका में नजर आई थीं, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और खूब नाम कमाया.
- टीवी क्वीन ने अनीता हसनंदानी का करियर रातोंरात चमका दिया था, उन्होंने 'कभी सौतन कभी सहेली', 'काव्यांजलि' और 'कसौटी जिंदगी की' जैसे शोज में अहम भूमिकाएं निभाई थीं.
- नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर अनुराग बसु ने अपना फिल्मी सफर टीवी से ही शुरू किया था. उन्होंने इस दौरान एकता कपूर के साथ मिलकर कई सीरियल को डायरेक्ट किया था.
- राधिका मदान ने एकता कपूर के शो 'मेरी आशिकी तुम से ही' से अपनी एक खास पहचान बना ली थी, जिसके बाद उन्होंने आगे चलकर क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में भी काम किया.
एकता कपूर उस टैलेंट को भी पहचान लेती हैं जिसे बाकी इंडस्ट्री के लोग नजरअंदाज कर दिया करते हैं. आज इन सभी कलाकारों की सफलता एकता कपूर के इसी हुनर का कमाल है, उनकी कमिटमेंट का जीता-जागता सबूत हैं.