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सिर्फ शो नहीं, सितारे भी गढ़ती हैं एकता कपूर… टीवी की क्वीन ने बदली कई कलाकारों की किस्मत, 20 साल से कायम है दबदबा

Ekta Kapoor: टीवी की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर पिछले दो दशकों से भी ज्यादा समय से इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी मजबूत प्रोड्यूसर ब्रांड्स से राज कर रही हैं. जहां एक तरफ उन्होंने टेलीविजन पर कहानी कहने के तरीके को पूरी तरह से बदला और एक बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर खड़ा किया, वहीं उन्होंने कई छिपे हुए नए टैलेंट को पहचाना भी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 06, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:01 PM IST
सिर्फ शो नहीं, सितारे भी गढ़ती हैं एकता कपूर… टीवी की क्वीन ने बदली कई कलाकारों की किस्मत, 20 साल से कायम है दबदबा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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