एकता कपूर के शो की नई नागिन बनी 29 साल की ये हसीना, बिग बॉस 19 में खुला राज, देखें VIDEO

Naagin 7 Lead Actress: एकता कपूर ने अपने फैंटसी शो 'नागिन 7' के साथ फिर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है. 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में आज एकता कपूर जहर उगलती नजर आई. आखिरकार उन्होंने 'नागिन 7' का प्रोमो दिखा दिया है.

Nov 02, 2025, 10:41 PM IST
'नागिन 7' प्रोमो
'नागिन 7' प्रोमो

Naggin 7 Latest Promo: एकता कपूर अपने फैंटसी शो 'नागिन 7' के साथ फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. नागिन के हर सीजन में एक नई हसीना नागिन बनकर आई है और लोगों का दिल जीता है. ऐसे में दर्शक इस बात को जानने के लिए बेताब थे कि 'नागिन 7' में कौन हसीना नागिन के किरदार में नजर आएंगी. ऐसे में एकता कपूर ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपने शो की नई नागिन का खुलासा कर दिया है. 

एकता कपूर ने रिवील किया नाम 
'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार में एकता कपूर ने अपने शो 'नागिन 7' की एक्ट्रेस के नाम से पर्दा उठा दिया है और एक प्रोमो शेयर किया है. जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा है.       

 देखें लेटेस्ट प्रोमो 

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Naagin 7Priyanka Chahar ChoudharyEkta Kapoor

