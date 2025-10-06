किरकिरी होने के बाद एकता कपूर ने सभी सितारों से मांगी माफी, क्या है माजरा?

Ekta Kapoor ने अपनी किरकिरी होने के बाद अब अपने सभी एक्टर्स से माफ मांग रही है. एकता का ऐसा करना लोगों को चौंका रहा है. लेकिन, इसकी पीछे की क्या वजह आपको पता है?
Ekta Kapoor Apologize: टेलीविजन की दुनिया में सास बहू और रोमांटिक सीरियल का सैलाब लाने वाली एक ही हैं और वो एकता कपूर हैं. हाल ही में एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सभी से माफी मांगी है. एकता ने ये माफी उन सितारों से मांगी है जिनको हाल ही में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था.साथ ही वजह का खुलासा भी कर दिया.
एकता कपूर ने मांगी माफी
एकता ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में एक वीडियो शेयर किया. इसमें एकता कपूर कह रही हैं- विज्ञापनों में अपने हालिया विवाद के बाद मैं उन सभी एक्टर्स से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहती हूं, जिनसे मैंने कहा था, 'आपकी एक्टिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं था. मुझे सच में खेद है.
ये है इसके पीछे की वजह
दरअसल, हाल ही में एकता कपूर कई तरह के विज्ञापनों में नजर आई थीं. इनमें एक विज्ञापन में उन्होंने दावा किया था, 'मैंने दुनिया को के-ड्रामा दिया', जो उनके मशहूर टीवी सीरियल्स 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी','कहानी घर घर की', 'कुसुम' और 'पवित्र रिश्ता' की तरफ इशारा था. कुछ कलाकार तो ऐसे थे, जो एक्टिंग तक नहीं करना जानते थे.' अपने इसी बयान के बाद एकता कपूर को खूब ट्रोल किया गया था. जिसके बाद इस विज्ञापन को सोशल मीडिया से हटा लिया गया. लेकिन, खुद की किरकिरी होते देख एकता कपूर ने सार्वजनिक तौर पर अब सभी से माफी मांगी है.
'कटहल' को मिला नेशनल अवॉर्ड
एकता कपूर की फिल्म 'कटहल' को हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म' के रूप में सम्मानित किया गया था. इस फिल्म को गुनीत मोंगा और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सान्या मल्होत्रा, अनंत जोशी, विजय राज और राजपाल यादव जैसे सितारे हैं. इसे यशोवर्धन मिश्रा ने डायरेक्ट किया था.
