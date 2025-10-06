Advertisement
trendingNow12950685
Hindi Newsटीवी

किरकिरी होने के बाद एकता कपूर ने सभी सितारों से मांगी माफी, क्या है माजरा?

Ekta Kapoor ने अपनी किरकिरी होने के बाद अब अपने सभी एक्टर्स से माफ मांग रही है. एकता का ऐसा करना लोगों को चौंका रहा है. लेकिन, इसकी पीछे की क्या वजह आपको पता है?

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 06, 2025, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एकता कपूर
एकता कपूर

Ekta Kapoor Apologize: टेलीविजन की दुनिया में सास बहू और रोमांटिक सीरियल का सैलाब लाने वाली एक ही हैं और वो एकता कपूर हैं. हाल ही में एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सभी से माफी मांगी है. एकता ने ये माफी उन सितारों से मांगी है जिनको हाल ही में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था.साथ ही वजह का खुलासा भी कर दिया. 

एकता कपूर ने मांगी माफी
 
एकता ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में एक वीडियो शेयर किया. इसमें एकता कपूर कह रही हैं- विज्ञापनों में अपने हालिया विवाद के बाद मैं उन सभी एक्टर्स से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहती हूं, जिनसे मैंने कहा था, 'आपकी एक्टिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं था. मुझे सच में खेद है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Connekkt Media (@connekktmedia)

Add Zee News as a Preferred Source

ये है इसके पीछे की वजह

दरअसल, हाल ही में एकता कपूर कई तरह के विज्ञापनों में नजर आई थीं. इनमें एक विज्ञापन में उन्होंने दावा किया था, 'मैंने दुनिया को के-ड्रामा दिया', जो उनके मशहूर टीवी सीरियल्स 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी','कहानी घर घर की', 'कुसुम' और 'पवित्र रिश्ता' की तरफ इशारा था. कुछ कलाकार तो ऐसे थे, जो एक्टिंग तक नहीं करना जानते थे.' अपने इसी बयान के बाद एकता कपूर को खूब ट्रोल किया गया था. जिसके बाद इस विज्ञापन को सोशल मीडिया से हटा लिया गया. लेकिन, खुद की किरकिरी होते देख एकता कपूर ने सार्वजनिक तौर पर अब सभी से माफी मांगी है.

दूसरी बार मां बनने वाली है भारती सिंह, पति हर्ष लिंबाचिया संग फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, कपल ने शेयर की क्यूट फोटो

'कटहल' को मिला नेशनल अवॉर्ड

एकता कपूर की फिल्म 'कटहल' को हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म' के रूप में सम्मानित किया गया था. इस फिल्म को गुनीत मोंगा और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सान्या मल्होत्रा, अनंत जोशी, विजय राज और राजपाल यादव जैसे सितारे हैं. इसे यशोवर्धन मिश्रा ने डायरेक्ट किया था. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Ekta Kapoor

Trending news

'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
BR Gavai
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
rss
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा