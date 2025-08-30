बप्पा की भक्ति में लीन हुईं एकता कपूर, लालबागचा के सामने टेका माथा, लिया आशीर्वाद

Ekta Kapoor Lalbaugcha Raja: टेलीविजन क्वीन एकता कपूर मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचीं. इसका एक छोटा सा वीडियो भी एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में एकता बप्पा की भक्ति में डूबी नजर आईं.

एकता ने किए लालबागचा के दर्शन

इस वीडियो को शेयर कर एकता कपूर ने लिखा- 'लालबागचा राजा...बप्पा.' एकता कपूर के इस वीडियो को उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. खास बात है कि एकता टेलीविजन इंडस्ट्री में बीते 30 साल से एक्टिव हैं. यहां तक कि हाल ही में क्रिटिक्स द्वारा सराही गई फिल्म कटहल की को-प्रोड्यूसर के तौर पर अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीता है.

आने वाले प्रोजेक्ट्स

आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो, एकता कपूर लगातार नए और बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आगे बढ़ रही हैं. उनकी आने वाली फिल्मों में VVAN का नाम शामिल है, जिसे TVF के साथ मिलकर बनाया गया है. इसमें बतौर लीड सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया नजर आने वाले हैं.दूसरी तरफ सबसे ज्यादा इंतेजार की जाने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला है,जिसे प्रियदर्शन द्वारा डायरेक्ट किया. इसमें अक्षय कुमार लीड रोल में हैं.

क्योंकि... की दोबारा कराई वापसी

इसके अलावा, एकता कपूर ने अपने मशहूर और दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन हाल ही में ऑन एयर किया है जिसने आते ही टीवी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है. इस शो के साथ स्मृति ईरानी होगी.

इस शो का है इंतजार

अब एकता कपूर के शो 'नागिन 7' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यहां तक कि एकता ने भी इसकी एक झलक दिखाई है. हालांकि, लीड रोल में कौन है इसका खुलासा नहीं किया है. लेकिन, इतना जरूर है कि एकता कपूर का ये सीरियल टीआरपी में हर बार तांडव करता है. इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है.इस शो को लेकर प्रियंका चाहर चौधरी और ईशा मालवीय के नामों की चर्चा तो लंबे वक्त से है.