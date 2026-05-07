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Hindi NewsटीवीNaagin 7 के एडिटर से हुआ VFX ब्लेंडर, यूजर्स ने किया जमकर ट्रोल, सपोर्ट में उतरीं एकता कपूर, बोलीं- ‘लवर बदल लूंगी मगर…’

Naagin 7 के एडिटर से हुआ VFX ब्लेंडर, यूजर्स ने किया जमकर ट्रोल, सपोर्ट में उतरीं एकता कपूर, बोलीं- ‘लवर बदल लूंगी मगर…’

टीवी के पॉपुलर सीरियल ‘नागिन 7’ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एपिसोड के दौरान VFX से जुड़ी एक बड़ी गलती को यूजर्स ने पकड़ लिया. इस ब्लेंडर के बाद इंटरनेट पर लोगों ने शो के एडिटर को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिनका अब एकता कपूर सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 07, 2026, 06:30 AM IST
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Naagin 7 के एडिटर से हुआ VFX ब्लेंडर, यूजर्स ने किया जमकर ट्रोल, सपोर्ट में उतरीं एकता कपूर, बोलीं- ‘लवर बदल लूंगी मगर…’

टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई है. इस बार वजह बना है ‘नागिन 7’ से जुड़ा एक वायरल वीडियो, जिसमें शो की एडिटिंग के दौरान हुआ एक बड़ा VFX ब्लेंडर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही यूजर्स ने शो के एडिटर और मेकर्स को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. हालांकि, ट्रोलिंग बढ़ती देख एकता कपूर अपने एडिटर के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गईं. 

दरअसल, वायरल क्लिप में एपिसोड के दौरान एक सीन के बीच में ही कुछ सेकंड्स के लिए ब्लू स्क्रीन साफ नजर आ रही थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शो की एडिटिंग क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए. कई लोगों ने इसे टीवी इंडस्ट्री का ‘सबसे बड़ा VFX फेल’ तक बता दिया. तो वहीं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मीम्स की बाढ़ आ गई और ‘नागिन 7’ ट्रेंड करने लगा.

एकता कपूर ने किया एडिटर का सपोर्ट
इसी बीच कई लोगों ने सोशल मीडिया पर एकता कपूर और शो के एडिटर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. वहीं लगातार ट्रोलिंग को देखते हुए एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मामले पर रिएक्शन देते हुए एडिटर का सपोर्ट किया. उन्होंने अपनी इस वीडियो में हंसते हुए कहा, ‘मैं अपना लवर बदल लूंगी मगर अपना एडिटर नहीं बदलूंगी’ एकता का यह बयान देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया.

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VFX ब्लेंडर पर दिया रिएक्शन
एकता कपूर ने वीडियो की शुरुआत में अपने एडिटर को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ‘मिलिए विक्की जी से, इनके ब्लू स्क्रीन के चर्चे पूरी मुंबई में हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘विक्की जी देश के सबसे अच्छे एडिटर हैं. मैं अपनी जिंदगी से लवर बदल सकती हूं, लेकिन विक्की जी को नहीं. जिन लोगों ने भी मेरी टीम और इन्हें ट्रोल किया है, वो इनसे माफी मांगे. 20 साल में जितने भी शो हमने बनाए हैं, उसमें विक्की जी एडिटिंग करते हैं, विक्की जी अपने काम में बेस्ट हैं.’

ब्लेंडर के पीछे की बताई वजह
एकता कपूर ने आगे बात करते हुए कहा, ‘नागिन’ हो या ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, इस आदमी ने पिछले 20 सालों से सारे शो में एडिटिंग की है. डायरेक्टर बदले, राइटर बदले, हमारे लिए मगर एक ही ये इंसान है, जो हमारा सारा काम करता है, इसलिए शायद ज्यादा काम हमने दे दिया.’ एकता कपूर ने आगे कहा कि टीवी इंडस्ट्री में बेहद कम समय में एपिसोड तैयार करने पड़ते हैं और कई बार छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं. 

आपको बता दें कि ‘नागिन’ फ्रेंचाइजी टीवी की सबसे पॉपुलर सुपरनैचुरल सीरीज में से एक रही है. हर सीजन को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला है. ऐसे में ‘नागिन 7’ से भी फैंस को काफी उम्मीदें हैं. हालांकि, इस VFX ब्लेंडर ने शो को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस जरूर छेड़ दी है.

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