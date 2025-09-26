Advertisement
एकता कपूर और राम कपूर की तू-तू-मैं-मैं ने लिया नया मोड़, अपनी बात से पलटीं प्रोड्यूसर, बोलीं- ‘ये पर्सनल सोच थी...’

Ekta Kapoor: काफी समय पहले एकता कपूर ने 'बड़े अच्छे लगते हैं' फेम राम कपूर के वजन घटाने के बाद एक वीडियो शेयर किया था, जिसको लेकर खूब बवाल भी मचा था. अब एक इवेंट के दौरान उन्होंने अपने उस वीडियो पर सफाई पेश करते हुए कहा कि वे किसी पर तंज नहीं था, बल्कि... 

Sep 26, 2025, 09:31 AM IST
एकता कपूर और राम कपूर की तू-तू-मैं-मैं ने लिया नया मोड़

Ekta Kapoor On Ram Kapoor: 1997 में टेलीविजन शो 'न्याय' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राम कपूर ने 2000 में टीवी शो 'कविता' से एकता कपूर के साथ काम करना शुरू किया था. जिसके बाद दोनों ने साथ में कई टीवी शोज में काम किया. इन दिनों राम कपूर अपने वेट लॉस को लेकर सुर्खियों और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. राम ने 18 महीनों में लगभग 55 किलो वजन घटाया है. पहले उनका वजन करीब 140 किलो था. 

उनके मुताबिक, उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन बिना किसी सर्जरी या दवा के पूरी तरह नेचुरल तरीके से हुआ है. इसके बाद एकता कपूर ने इसी साल मार्च में राम कपूर के वजन घटाने पर चुटकी लेते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, 'हम बड़े ही अच्छे लगते हैं'. उनका ये पोस्ट खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच कोल्ड वॉर देखने को मिली है. अब हाल ही में एकता ने आखिरकार अपने वायरल वीडियो पर सफाई दी है जिसमें वे ओजेम्पिक (Ozempic) की बात करती नजर आई थीं. 

fallback

एकता कपूर ने दी सफाई 

जब उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने मान लिया था कि ये वीडियो राम कपूर पर तंज कसने के लिए बनाया गया है. लेकिन एकता ने हाल ही में एक बड़े मीडिया हाउस के साथ बातचीत में साफ कहा कि ये पोस्ट उनकी पर्सनल सोच थी और किसी भी खास इंसान पर कमेंट करने का उनका इरादा बिल्कुल नहीं था. एकता ने आगे बताया कि ये वीडियो उन्होंने तब बनाया था जब वे 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो का नया प्रोमो लॉन्च करने वाली थीं. 

पवन कल्याण की OG ने पहले ही दिन रच दिया इतिहास, तोड़ा रजनीकांत का भी रिकॉर्ड, 7वें दिन हाथ मलती रह गए दोनों जॉली

राम कपूर पर कसा था तंज?

प्रोमो में लीड रोल अपनी बॉडी को लेकर परेशान रहता है और खुद को मीडियम साइज में फिट करने की कोशिश करता है. एकता ने कहा कि ये पूरा आइडिया बॉडी शेमिंग, सेल्फ-डाउट और कॉन्फिडेंस जैसे मुद्दों पर था. लेकिन लोगों ने इसे अलग ही दिशा में मोड़ दिया. फेमस टीवी प्रोड्यूसर एकता ने कहा कि जब लोगों ने उनके पोस्ट को राम कपूर से जोड़ा तो वे खुद भी हैरान रह गईं. उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता इसमें राम कपूर कहां से आ गए. वो महिला नहीं हैं'. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EktaaRkapoor (@ektarkapoor)

एकता कपूर का वायरल हुआ था वीडियो 

उन्होंने आगे कहा, 'अभी टीवी पर भी नहीं दिख रहे और उन्होंने तो बहुत वजन भी घटा लिया है. ये वैसा ही है जैसे मैं अपने बालों की बात करूं और कोई कहे कि मैंने उसे गंजा बुला दिया'. दरअसल, इस साल की शुरुआत में एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक मजाकिया वीडियो शेयर किया था. उसमें उन्होंने कहा था, 'मैंने बहुत वजन बढ़ा लिया है, क्या करूं? क्या एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट करूं? मोंजारो लूं? ओजेम्पिक लूं? या सब कर लूं? या बस अपना मुंह बंद रखूं? या फिर छोड़ दूं क्योंकि हम बड़े ही अच्छे लगते हैं'. 

एकता को राम कपूर की बीवी ने दिया था जवाब

साथ ही उन्होंने कैप्शन में भी लिखा था, 'ओजेम्पिक हो जाए'. एकता के इस 'बड़े ही अच्छे लगते हैं' वाले डायलॉग को देखकर कई लोगों ने मान लिया कि वे अपने पुराने शो के हीरो राम कपूर पर तंज कस रही हैं. क्योंकि शो में राम कपूर का किरदार काफी पॉपुलर रहा था और उनका वजन भी उस समय चर्चा में रहता था. बात यहीं खत्म नहीं हुई. इसके बाद राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है मेरे लिए तो जिम ही काफी है'. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं.

Ekta Kapoor Ram Kapoor

