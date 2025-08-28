एकता कपूर ने एक्टर-एक्ट्रेसेस को दी ये सख्त वॉर्निंग, गलती से भी न करें ये काम, नहीं तो....
एकता कपूर ने एक्टर-एक्ट्रेसेस को दी ये सख्त वॉर्निंग, गलती से भी न करें ये काम, नहीं तो....

Ektaa Kapoor: हाल ही में एकता कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में कंपनी सख्त वॉर्निंग देती नजर आ रही है. चलिए बताते हैं आखिर क्या ये पूरा मामला?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:26 AM IST
Ektaa Kapoor Warning: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम पर धोखाधड़ी होती रहती है. कई कलाकार इस बारे में खुलकर बात भी कर चुके हैं. हाल ही में एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है. मशहूर फिल्ममेकर एकता कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी की है. उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम लेकर फर्जी तरीके से खुद को कास्टिंग डायरेक्टर बता रहे हैं. 

साथ ही वे नए एक्टर्स के साथ ठगी कर रहे हैं. बुधवार को बालाजी टेलीफिल्म्स ने ऑफिशियल बयान जारी किया. इस नोटिस में कहा गया कि इंस्टाग्राम पर 'विशाल' और 'पूजा' नाम के अकाउंट्स, जो खुद को कंपनी का असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बता रहे हैं, उनका बालाजी टेलीफिल्म्स से कोई संबंध नहीं है. कंपनी ने ये भी साफ किया कि वे इन लोगों से पूरी तरह दूरी बनाते हैं और ऐसे किसी भी गलत काम की कड़ी निंदा करते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Balaji Telefilms (@balajitelefilmslimited)

एक्टर्स का उठा रहे गलत फायदा

उन्होंने कहा कि ये एक्टर्स का गलत फायदा उठाने की कोशिश है. कंपनी ने आगे अपने बयान में कहा कि बालाजी टेलीफिल्म्स में होने वाली सभी कास्टिंग सिर्फ उनके ऑफिशियल और वेरीफाइड चैनल्स के जरिए की जाती है. उन्होंने एक्टिंग करियर बनाने वाले लोगों से अपील की कि वे किसी भी अनजान अकाउंट या शख्स से दूरी बनाए रखें. साथ ही सलाह दी कि किसी भी कास्टिंग कॉल को मानने से पहले अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लें, ताकि किसी धोखाधड़ी का शिकार न हों.

हेमा मालिनी के घर पधारे गणपति बप्पा, ड्रीम गर्ल ने बेटी ईशा देओल संग किया शानदार स्वागत, ट्रेडिशनल लुक से जीता सबका दिल

एकता कपूर ने दी सख्त चेतावनी 

इस चेतावनी पोस्ट को कंपनी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, 'इंपॉर्टेंट नोटिस: हमारे ऑफिशियल चैनल्स के अलावा कोई भी अकाउंट अगर कास्टिंग करने का दावा करता है, तो वो नकली है. आपके सपने सुरक्षित होने चाहिए, फेक कास्टिंग कॉल्स का शिकार न बनें. हमेशा जानकारी की पुष्टि करें'. खुद एकता कपूर ने भी इस नोटिस को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और लोगों से सतर्क रहने को कहा.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' टोड़ रहा TRP रिकॉर्ड 

इसी बीच, एकता कपूर ने अपने पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को फिर से लॉन्च किया है. इस शो में स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिल रही है. 25 साल बाद टीवी पर लौटे इस शो का पहला एपिसोड आते ही फैंस को पुरानी यादें ताजा हो गईं. स्मृति ईरानी के किरदार तुलसी के दमदार डायलॉग्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. शो में रितु चौधरी, हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

जल्द आएगा 'नागिन' का 7वां सीजन 

इसके अलावा, एकता ने अपने सुपरहिट शो 'नागिन 7' का भी ऐलान कर दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसका अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे सभी नागिन फैंस के लिए, आप लोग सबसे ज्यादा वफादार भी हो और सबसे ज्यादा ट्रोल भी करते हो. तो आपके लिए पेश है नागिन 7'. हालांकि, इस सीजन का कास्ट अभी तक सामने नहीं आया है. शो का ऐलान होते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

