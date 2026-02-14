Advertisement
trendingNow13108944
Hindi Newsटीवी‘झूठ बोलने वाली और आवारा लड़कियां...’ कैसी पार्टनर चाहते हैं एल्विश यादव? सुनकर जिया शंकर भी रह गईं हैरान

‘झूठ बोलने वाली और आवारा लड़कियां...’ कैसी पार्टनर चाहते हैं एल्विश यादव? सुनकर जिया शंकर भी रह गईं हैरान

Elvish Yadav: एल्विश यादव इन दिनों अपने अपकमिंग शो ‘एंगेज्ड 2’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जो वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 2026 को जियोहॉटस्टार पर आने वाला है. शो के प्रमोशन के दौरान एल्विश और जिया शंकर ने रिलेशनशिप को लेकर अपने ओपिनियन रखी. एल्विश की बातों ने उनके फैंस को काफी हैरान कर दिया. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसी पार्टनर चाहते हैं एल्विश यादव?
कैसी पार्टनर चाहते हैं एल्विश यादव?

Elvish Yadav On Relationship: देश के फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव और एक्ट्रेस जिया शंकर का शो ‘एंगेज्ड 2’ (Engaged 2) 14 फरवरी 2026 को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने जा रहा है. वैलेंटाइन डे पर आने वाले इस शो को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. शो के प्रमोशन के दौरान दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बातें कीं. उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पार्टनर में कौन-सी खूबियां पसंद हैं और किन बातों से वे दूर रहना चाहते हैं.

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में एल्विश यादव ने कहा कि उन्हें खुशमिजाज और पॉजिटिव सोच वाली लड़की पसंद है. उन्होंने कहा, ‘उसकी स्माइल बहुत अच्छी हो. उसका नेचर पॉजिटिव हो, हंसमुख हो, नेगेटिविटी से दूर रहे. ज्यादा आवारा न हो. आवारा मायने झूठी ना हो. लड़कियां जो झूठ बोलती हैं ना, मैनिपुलेट करती हैं ना वो नहीं होना चाहिए’. एल्विश का मानना है कि रिश्ते में साफदिल और सच्चाई बहुत जरूरी है. उनके मुताबिक झूठ और दिखावा किसी भी रिश्ते को कमजोर कर देता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elvish Raosahab (@elvish_yadav)

Add Zee News as a Preferred Source

एल्विश यादव को पसंद है ऐसी लड़कियां

यानी उन्हें ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो झूठ बोलें या किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें. उनका मानना है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है. बिना भरोसे रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सकता. हाल ही में एल्विश की एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी वायरल हुई थी, जिसमें एक लड़की अंगूठी दिखाती नजर आई. इसके बाद से उनके डेटिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. हालांकि, उन्होंने इस पर सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वे रिश्तों को लेकर काफी साफ सोच रखते हैं. 

अब स्विमिंग पूल में भी जाने से डरेंगे करण जौहर! शनाया-आदर्श की फिल्म देख उड़े होश, बोले- ‘मगरमच्छ कहीं भी आ सकता है...’

एल्विश यादव का नजरिया शो की थीम से खाता है मेल 

उनका नजरिया शो की थीम से भी मेल खाता है, जहां असली इमोशन्स दिखाए जाते हैं. वहीं जिया शंकर ने भी अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उनके लिए सम्मान, वफादारी और रोमांस बहुत जरूरी है. जिया ने साफ कहा कि जो लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते या जरूरत से ज्यादा दिखावा करते हैं, वे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं. उनके मुताबिक ये बातें किसी भी रिश्ते में ‘bare minimum’ होनी चाहिए.

वैलेंटाइन डे पर ही आया था ‘‘एंगेज्ड’ सीजन 1 

‘एंगेज्ड’ (Engaged) का पहला सीजन भी वैलेंटाइन डे पर ही आया था, जिसमें हर्ष गुजराल और उर्फी जावेद होस्ट थे. दूसरे सीजन से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. शो में प्यार, इमोशन, टकराव और समझदारी की झलक देखने को मिलेगी. फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी रिश्तों की नई कहानियां और कई चौंकाने वाले पल देखने को मिलेंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Elvish Yadavjiya Shankar

Trending news

1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा