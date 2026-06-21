Elvish Yadav vs Rajat Dalal: एल्विश यादव और रजत दलाल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दोनों एक-दूसरे को धमकी दे रहे हैं. इतना ही नहीं, दोनों खुलकर बोल रहे हैं कि अब हिसाब करेंगे. क्या खत्म हो गई दोनों की दोस्ती? एल्विश यादव और रजत दलाल के बीच संबंध तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. हाल ही में रजत ने एक ऐसी पोस्ट लाइक की, जिसमें एल्विश पर तंज कसा गया था, जिसके बाद एल्विश ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उन पर पलटवार किया.
दरअसल, मामला तब शुरू हुआ जब एल्विश यादव एक वीडियो शेयर करते हैं और उसमें एक पोस्ट को दिखाते हुए कहते हैं कि रजत ने एक पोस्ट को लाइक किया है, जिसमें दावा किया गया है कि एल्विश की सभी लड़ाइयां रजत ही सुलझाते हैं. इस पोस्ट को शेयर कर एल्विश कहते हैं, "रजत ने 2-3 बार कॉम्प्रोमाइज क्या करवा दिया, अपने आपको सरपंच समझने लगे क्या?" इसके बाद एल्विश कहते हैं, "भाई, क्या मतलब है इसका? तू अपनी लोकेशन भेज, तेरा कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा."
विवाद तब शुरू हुआ, जब रजत दलाल ने कथित तौर पर एक पोस्ट लाइक की, जिसमें दावा किया गया था कि वह 'हमेशा एल्विश के झगड़े सुलझाते हैं.' इस पर एल्विश ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'रजत ने 2-3 बार समझौता क्या करवा दिया, वह खुद को सरपंच समझने लगा है क्या?' वहीं, एल्विश ने एक पोस्ट दिखाते हुए रजत से पूछा, 'भाई, इसका क्या मतलब है?' उन्होंने आगे रजत को अपनी लोकेशन भेजने की चुनौती दी और कहा कि 'तेरा समझौता अब मैं करूंगा.'
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vedika (vedikabaisa) June 20, 2026
रजत ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, 'हां एल्विश, तेरे सारे पंगे मैंने ही सुलझवाए हैं.' उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि इस बार मजा आएगा और वह एल्विश की लोकेशन जानते हैं. उन्होंने पोस्ट खत्म करते हुए लिखा, 'अब होगा हिसाब.'
बता दें कि एल्विश और रजत के बीच काफी अच्छा बॉन्ड है. दोनों के बीच काफी पुरानी दोस्ती है. दोनों कई इंटरव्यू में एक-दूसरे की तारीफ करते नजर आ चुके हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं. दोनों ने एक-दूसरे की बिग बॉस जर्नी में भी खूब सपोर्ट किया है.
विवादों के बीच एल्विश अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे हैं. उनका 'PHODCAST' सीजन 2 काफी लोकप्रिय हो रहा है. साथ ही, वह ईशा मालवीय के साथ म्यूजिक वीडियो और अपने नए प्रोजेक्ट 'औकात के बाहर' की तैयारी में भी जुटे हैं.