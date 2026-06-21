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दोस्ती में आई दरार? एल्विश यादव और रजत दलाल के बीच छिड़ी जुबानी जंग, वायरल हुए वीडियो

Elvish Yadav vs Rajat Dalal: एल्विश यादव और रजत दलाल के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है. दोनों ने एक-दूसरे को धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब होगा हिसाब. जानें क्या है इस विवाद की पूरी सच्चाई.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 21, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:35 AM IST
दोस्ती में आई दरार? एल्विश यादव और रजत दलाल के बीच छिड़ी जुबानी जंग, वायरल हुए वीडियो

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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