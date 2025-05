टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का तुर्की पर फूटा गुस्सा, बोलीं- 'बायकॉट तुर्की', लोगों से की खास अपील

Rupali Ganguly: भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान पड़ोसी मुल्क का समर्थन करने वाले देश तुर्की को लेकर फिल्म जगत के सितारों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा. गायक विशाल मिश्रा के बायकॉट तुर्की के बाद अब अभिनेत्री रूपाली गांगुली की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रूपाली ने न केवल तुर्की को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, बल्कि देशवासियों से खास अपील भी की. उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं.

रुपाली ने किया 'बायकॉट तुर्की'

एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर रूपाली ने कैप्शन में लिखा कि प्लीज, क्या हम तुर्की के लिए अपनी बुकिंग रद्द कर सकते हैं. यह मेरा सभी भारतीय सेलेब्स, इन्फ्लुएंसर्स, यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी टिकट कैंसल कर दें. हम सब भारतीय होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं. तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने को लेकर फिल्म और टीवी जगत के सितारों के साथ ही आम लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है. तुर्की के प्रति नाराजगी जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे न तो वहां का सेब खाएंगे और न वहां घूमने जाएंगे.

Can we please cancel our bookings for Turkey. This is my request to all Indian Celebs/Influencers/Travellers. This is the least we can do as Indians.BoycottTurkey

Rupali Ganguly (TheRupali) May 13, 2025