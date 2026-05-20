मुनव्वर फारूकी के पैर में हुआ फ्रैक्चर, हालत देख घबराए फैंस; अब कॉमेडियन ने दिया हेल्थ अपडेट, लिखा- 'दुआ में याद रखना...'

Munawar Faruqui Leg Got Fracture: मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है. इस हालात में उनकी तस्वीर देख फैंस चिंता में आ गए हैं और उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.
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Munawar Faruqui Leg Got Fracture: मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन और सलमान खान के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी ने अपने अंदाज से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. उन्होंने फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. लेकिन इन दिनों मुनव्वर फारूकी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. दरअसल, मुनव्वर फारूकी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है. उन्होंने इससे जुड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसे देखने के बाद फैंस काफी हैरान रह गए.
मुनव्वर फारूकी ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को बताया कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है. इस फ्रैक्चर वाली फोटो को देखकर फैंस काफी परेशान हो गए और लगातार मुनव्वर से पूछ रहे थे कि उनका फ्रैक्चर कैसे हुआ और अब वह कैसे हैं. ऐसे में अब उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट फैंस को दिया है.
मुनव्वर फारूकी ने बताया कि अब वह ठीक हैं. उन्होंने पैर की तस्वीर शेयर की, जिसमें प्लास्टर नजर आ रहा है. मुनव्वर की यह तस्वीर देखते ही फैंस काफी परेशान हो गए. इसके बाद उन्होंने हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए लिखा, 'शुक्रिया आप सबका हाल-चाल पूछने के लिए. मेरा हाल अब ठीक है. हालांकि चाल थोड़ी गड़बड़ है. आराम करेंगे और जल्द ठीक हो जाएंगे. ब्रेक नाम की चीज मुझे समझ नहीं आती है. मुझे हर दिन काम करना है और यही आता है. लेकिन शायद ये एक साइन है. आप सबसे जल्द मिलेंगे, दुआ में याद रखना.'
मुनव्वर फारूकी की इस पोस्ट ने फैंस को राहत देने का काम किया है. पैर में प्लास्टर वाली फोटो देखने के बाद फैंस काफी परेशान हो गए थे, जिसके बाद मुनव्वर ने एक और स्टोरी शेयर कर अपने फैंस को हेल्थ अपडेट दिया. हालांकि, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि मुनव्वर के पैर में फ्रैक्चर कैसे हुआ. इन सबसे इतर मुनव्वर और महजबीन कोटवाला चंद दिनों पहले ही एक बेटी के मम्मी-पापा बने हैं. मुनव्वर और महजबीन ने अपनी नन्ही बेटी का नाम बरीरा मुनव्वर फारूकी रखा है.
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