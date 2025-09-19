शूटिंग में बड़ा हादसा, कांच से कटी हाथ की नस.. मौत को टक से छूकर वापस आया एक्टर
Advertisement
trendingNow12928205
Hindi Newsटीवी

शूटिंग में बड़ा हादसा, कांच से कटी हाथ की नस.. मौत को टक से छूकर वापस आया एक्टर

Vishal Pandey: हाल ही में एक फेमस बिग बॉस ओटीटी फेम एक्टर के साथ शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. कांच से उनके हाथ की नस कट गई, जिसके बाद उनको आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी हालत कैसी है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत को टक से छूकर वापस आया एक्टर
मौत को टक से छूकर वापस आया एक्टर

Vishal Pandey Serious Hand Injury: हाल ही में बिग बॉस ओटीटी फेम और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर विशाल पांडे एक बड़े हादसे का शिकार हो गए. शूटिंग के दौरान उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई. दरअसल, एक सीन करते वक्त कांच से उनके हाथ की नस कट गई. ये घटना उनके लिए बेहद दर्दनाक साबित हुई. विशाल ने बताया कि वो पल उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में से एक था.

विशाल पांडे ने अपनी इस गंभीर चोट की जानकारी खुद इंस्टाग्राम पर अपने तमाम फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटो और एक बड़ा नोट शेयर कर बताया कि ये हादसा उनके लिए जिंदगी का सबसे काला दिन जैसा रहा. तस्वीरों और वीडियोज में उनके हाथ पर गहरी चोट साफ देखी जा सकती है. उनके फैंस और दोस्तों ने कमेंट कर उनकी सलामती की दुआ की और हिम्मत बनाए रखने के लिए मैसेज भेजे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishal Pandey (@vishalpandey_21)

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस हुए परेशान

जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, फैंस काफी परेशान हो गए. बहुत से लोगों ने कमेंट कर पूछा कि अब उनकी तबीयत कैसी है. कई चाहने वालों ने उन्हें आराम करने और पूरी तरह ठीक होने तक काम से ब्रेक लेने की सलाह दी. उनकी चोट को देखकर हर किसी को झटका लगा, क्योंकि हाथ की नस कटना बेहद गंभीर मामला होता है. ऐसे में फैंस कमेंट्स में उनको अपना अच्छा से ध्यान रखने और जल्द से जल्द रिकवर होने की कामना कर रहे हैं.

नगमा मिराजकर को धोखा दे रहे अवेज दरबार? सुनते ही उड़ गए उनके होश, रोते-बिलखते बोलीं- ‘अब मैं शादी...’

जल्द वापसी की उम्मीद

फिलहाल विशाल पांडे इलाज के दौर से गुजर रहे हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. फैंस और इंडस्ट्री के उनके साथी कलाकार उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक होकर पहले की तरह एक्टिव नजर आएंगे. उनकी इस चोट ने सभी को ये याद दिलाया कि शूटिंग के दौरान जरा सी चूक भी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है. सभी की दुआएं उनके साथ हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

vishal pandey

Trending news

पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
;