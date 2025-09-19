शूटिंग में बड़ा हादसा, कांच से कटी हाथ की नस.. मौत को टक से छूकर वापस आया एक्टर

Vishal Pandey Serious Hand Injury: हाल ही में बिग बॉस ओटीटी फेम और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर विशाल पांडे एक बड़े हादसे का शिकार हो गए. शूटिंग के दौरान उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई. दरअसल, एक सीन करते वक्त कांच से उनके हाथ की नस कट गई. ये घटना उनके लिए बेहद दर्दनाक साबित हुई. विशाल ने बताया कि वो पल उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में से एक था.

विशाल पांडे ने अपनी इस गंभीर चोट की जानकारी खुद इंस्टाग्राम पर अपने तमाम फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटो और एक बड़ा नोट शेयर कर बताया कि ये हादसा उनके लिए जिंदगी का सबसे काला दिन जैसा रहा. तस्वीरों और वीडियोज में उनके हाथ पर गहरी चोट साफ देखी जा सकती है. उनके फैंस और दोस्तों ने कमेंट कर उनकी सलामती की दुआ की और हिम्मत बनाए रखने के लिए मैसेज भेजे.

फैंस हुए परेशान

जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, फैंस काफी परेशान हो गए. बहुत से लोगों ने कमेंट कर पूछा कि अब उनकी तबीयत कैसी है. कई चाहने वालों ने उन्हें आराम करने और पूरी तरह ठीक होने तक काम से ब्रेक लेने की सलाह दी. उनकी चोट को देखकर हर किसी को झटका लगा, क्योंकि हाथ की नस कटना बेहद गंभीर मामला होता है. ऐसे में फैंस कमेंट्स में उनको अपना अच्छा से ध्यान रखने और जल्द से जल्द रिकवर होने की कामना कर रहे हैं.

जल्द वापसी की उम्मीद

फिलहाल विशाल पांडे इलाज के दौर से गुजर रहे हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. फैंस और इंडस्ट्री के उनके साथी कलाकार उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक होकर पहले की तरह एक्टिव नजर आएंगे. उनकी इस चोट ने सभी को ये याद दिलाया कि शूटिंग के दौरान जरा सी चूक भी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है. सभी की दुआएं उनके साथ हैं.