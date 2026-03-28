मशहूर जज की बेटी, 14 की उम्र में उठा पिता का साया... कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ बनी बड़ी एक्ट्रेस, कुछ मिनटों के रोल से मिली पहचान

Famous TV-Bollywood Actress: फिल्मों की दुनिया को देखकर अक्सर लगता है कि हीरो-हीरोइन बनना ही सबसे बड़ी सक्सेस है. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग अलग होती है. यहां कई ऐसे कलाकार भी हैं, जो छोटे-छोटे रोल निभा कर भी लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना चुके हैं. उनकी एक्टिंग इतनी सच्ची होती है कि भले ही स्क्रीन टाइम कम हो, लेकिन असर लंबे समय तक रहता है. ऐसे कलाकार साबित करते हैं कि बड़ा नाम या लंबा रोल ही सब कुछ नहीं होता.

अगर आपके पास टैलेंट है, तो छोटे रोल भी आपको खास बना सकते हैं. इसी सोच को सच कर दिखाया संध्या मृदुल ने. मुंबई में जन्मीं और दिल्ली-जयपुर में पली-बढ़ीं संध्या की जिंदगी आसान नहीं रही. जब वे सिर्फ 14 साल की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. ऐसे समय में उनके बड़े भाई ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली. इन हालातों के बीच भी संध्या ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और खुद को मजबूत बनाए रखा.

पढ़ाई से एक्टिंग तक का सफर

यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना. संध्या पढ़ाई में काफी तेज थीं. उन्होंने गणित में ग्रेजुएशन किया और फिर मार्केटिंग में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा किया. इसके बाद उन्होंने एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी भी शुरू कर दी. जिंदगी एकदम सेट लग रही थी, लेकिन दिल में कहीं न कहीं कुछ और करने की चाह थी. शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपनी सिक्योर जॉब छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया. हालांकि, ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी.

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टीवी से मिली पहली पहचान

उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो ‘स्वाभिमान’ से की. इसके बाद ‘बनेगी अपनी बात’ और ‘कोशिश’ जैसे शोज में काम करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई. छोटे पर्दे पर उनकी एक्टिंग को लोग पसंद करने लगे. धीरे-धीरे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली. टीवी ने उन्हें वो मंच दिया, जहां से वे आगे बढ़ सकीं. उनकी सादगी और नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बना दिया. साल 2002 में फिल्म ‘साथिया’ उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

कुछ मिनटों के रोल ने बना दिया स्टार

फिल्म में लीड रोल किसी और के पास था, लेकिन उन्होंने एक छोटे से किरदार ‘दीना’ में जान डाल दी. उनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन लोगों की नजरें उन पर टिक गईं. उनकी एक्टिंग इतनी सच्ची लगी कि दर्शक उन्हें भूल नहीं पाए. यही वो फिल्म थी, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में एक सीरियस एक्ट्रेस के तौर पर पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने ‘पेज 3’ में एयर होस्टेस का किरदार निभाया, जिसे क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा. इस रोल के लिए उन्हें अवॉर्ड भी मिला. उन्होंने कभी खुद को एक ही तरह के रोल तक सीमित नहीं रखा.

आज बन चुकी हैं लोगों की इंस्पिरेशन

‘हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘डेडलाइन’ जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग किरदार निभाकर अपनी वर्सटाइल एक्टिंग दिखाई. हर रोल में उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, जो उनकी खासियत बन गई. संध्या सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रुकीं. उन्होंने रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा’ में हिस्सा लिया और फर्स्ट रनर-अप बनीं. इससे ये साबित हुआ कि वे सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि बेहतरीन डांसर भी हैं. आज वे उन लोगों की इंस्पिरेशन हैं, जो छोटे-छोटे मौके को बड़ा बनाना चाहते हैं.