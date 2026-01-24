मशहूर टीवी एक्ट्रेस ने लॉन्च किया 999 रुपये का अंडरआर्म रोल-ऑन, पहुंचीं ‘शार्क टैंक इंडिया 5’, जजेस ने दागे तीखे सवाल, बोले- ‘100-200 में मिलते हैं...’

Neha Marda Shark Tank India: टीवी की दुनिया में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने के बाद अब नेहा मर्दा बिजनेस की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. ‘बालिका वधू’ फेम एक्ट्रेस जल्द ही ‘शार्क टैंक इंडिया सीजन 5’ में नजर आएंगी. इस शो में नेहा अपने पर्सनल केयर ब्रांड ‘फिटकू’ को पिच करती दिखेंगी. खास बात ये है कि उनका ये बिजनेस आइडिया उनकी खुद की जिंदगी से जुड़ा है, जिसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से तैयार किया है.

नेहा मर्दा ने शो में बताया कि प्रेग्नेंसी के बाद उनके शरीर में कई बदलाव आए. इसी दौरान उन्हें बॉडी ओडर की परेशानी महसूस होने लगी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस काफी हिल गया था. उन्होंने कहा, ‘प्रेग्नेंसी के बाद मुझे अपने शरीर को लेकर अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था. एक एक्टर होने के नाते ये मेरे लिए काफी मुश्किल था. जब कोई प्रोडक्ट काम नहीं आया, तब यही परेशानी मेरे बिजनेस आइडिया की वजह बनी’.

एक्ट्रेस ने लॉन्च किया अंडरआर्म रोल-ऑन

इसी एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर नेहा ने ‘फिटकू’ नाम का अंडरआर्म रोल-ऑन लॉन्च किया. ये एक एलम-बेस्ड और नेचुरल प्रोडक्ट है, जो लंबे समय तक फ्रेशनेस का दावा करता है. पिच के दौरान नेहा ने बताया कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया है, जो कैमिकल वाले डियोड्रेंट से परेशान रहते हैं और एक सिक्योर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. हालांकि, पिच के दौरान शार्क्स ने प्रोडक्ट के दावों पर कड़े सवाल भी किए.

‘शार्क टैंक इंडिया 5’ के जज ने दागे सवाल पर सवाल

अनुपम मित्तल ने फ्रेगरेंस को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, ‘ये फ्रेगरेंस का मतलब क्या है. कहीं ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक तो नहीं है?’. उन्होंने नेचुरल होने के दावे और पूरे दिन फ्रेश रहने की बात पर भी साफ जवाब मांगा. वहीं, नमिता थापर ने प्रोडक्ट की कीमत को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा, ‘मार्केट में 100 से 200 रुपये में डियो मिल जाते हैं और आपका प्रोडक्ट 999 रुपये का है. क्या इंडिया इससे कनेक्ट कर पाएगी?’.

प्रोडक्ट की कीमत पर बोले शो के जज

इस सवाल ने प्रीमियम प्राइसिंग और आम ग्राहकों तक पहुंच को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी. इसके अलावा शार्क्स ने नेहा की सेलेब्रिटी इमेज पर भी बात की. उन्होंने पूछा, ‘क्या टीवी एक्ट्रेस होने का फायदा ब्रांड को मिल रहा है और बिना इस पहचान के बिजनेस कितना टिकाऊ रहेगा?’. बता दें, ‘शार्क टैंक इंडिया सीजन 5’ में अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, नमिता थापर समेत कई पुराने और नए शार्क्स नजर आ रहे हैं.