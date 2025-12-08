‘विनर बनना डिजर्व नहीं करते...’ गौरव खन्ना ने जीती ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी, गुस्से से तिलमिलाईं फरहाना भट्ट, बोलीं- ‘कुछ नहीं किया...’

Farrhana Bhatt On Gaurav Khanna Winner: 15 हफ्तों तक लोगों क एंटरटेन करने के बाद अब सलमान खान का रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को हुआ था और इस बार शो की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की. साथ ही इस सीजन में फरहाना भट पहली रनर-अप बनीं. हालांकि, फिनाले के बाद फरहाना का रिएक्शन काफी चौंकाने वाला रहा. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें गौरव का जीतना उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगा. उनके मुताबिक, गौरव ने ऐसा कुछ खास नहीं किया जिससे वो विनर बन सकें.

फिनाले के बाद दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी. इंडिया फोरम्स से बातचीत में फरहाना ने बताया कि उनके हिसाब से गौरव एक ‘नॉन-डिजर्विंग विनर’ हैं. उनका कहना था कि गौरव ने पूरे सीजन में कोई बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं दिया. फरहाना ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहीं कि ऑडियंस ने आखिर किस नजरिए से गौरव को सपोर्ट किया. उनके मुताबिक गौरव ने हमेशा बहुत सुरक्षित तरीके से गेम खेला और कभी भी किसी मुद्दे पर साफ तौर पर खड़े नहीं हुए. फरहाना को लगता है कि ऐसी गेमप्ले से कोई विनर नहीं बनता.

फरहाना ने बताया ‘नॉन-डिजर्विंग विनर’

फरहाना ने ये भी आरोप लगाया कि गौरव ने कई बार अपने बिहेवियर से लोगों को नीचा दिखाया. उन्होंने कहा कि शो के दौरान उन्होंने कई मौकों पर गौरव की हरकतों को बार-बार सामने लाया, लेकिन फिर भी उन्हें शो का विनर बना दिया गया. फरहाना का कहना था कि उन्होंने इस पूरे सफर के दौरान गलत को गलत कहा, लेकिन गौरव ने खुद को हमेशा बचाने की कोशिश की. यही वजह है कि फरहाना को उनकी जीत जस्टिफाई नहीं लगती और वो मानती हैं कि असली हकदार कोई और था.

गौरव खन्ना ने शेयर की ट्रॉफी संग फोटो

इन सबके बावजूद गौरव खन्ना ने ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. जीत के बाद उन्होंने अपनी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर की, जिसमें वो अपनी पत्नी अकांक्षा चमोला और एक्स-कॉन्टेस्टेंट मृदुल तिवारी के साथ नजर आए. उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘विनर यहां है. आपके बेहतरीन सपोर्ट के लिए शुक्रिया. ट्रॉफी घर आ चुकी है’. गौरव की पोस्ट पर फैंस ने जमकर बधाइयां दीं और कई लोगों ने उन्हें ‘डिजर्विंग विनर’ भी बताया. इस सीजन की टॉप फाइनलिस्ट लिस्ट भी लोगों का ध्यान खींच रही है.

टॉप 3 से बाहर हो गई थीं तान्या मित्तल

जहां, गौरव खन्ना विनर बने, वहीं फरहाना भट पहली रनर-अप रहीं. दूसरी रनर-अप की जगह प्रणीत मोरे ने हासिल की. इसके बाद तान्या मित्तल और आमाल मलिक भी फिनाले तक पहुंचे. पूरे सीजन में इन कंटेस्टेंट्स ने अपने-अपने अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन किया. हालांकि आखिर में ट्रॉफी गौरव के नाम हुई, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट्स को भी खूब प्यार मिला. हर किसी ने अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश की.