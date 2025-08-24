'पिता ने कुल्हाड़ी से मारा...; एक्ट‍िंग के खिलाफ था परिवार; इस एक्ट्रेस का बचपन हो गया था तार-तार
'पिता ने कुल्हाड़ी से मारा...; एक्ट‍िंग के खिलाफ था परिवार; इस एक्ट्रेस का बचपन हो गया था तार-तार

उषा नाडकर्णी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता बहुत सख्त थे और घर में अनुशासन का माहौल था. उषा ने कहा कि उनके पिता गुस्से में मारपीट भी करते थे. एक बार उन्होंने उषा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था.

Last Updated: Aug 24, 2025, 09:11 AM IST
'पिता ने कुल्हाड़ी से मारा...; एक्ट‍िंग के खिलाफ था परिवार; इस एक्ट्रेस का बचपन हो गया था तार-तार

'पवित्र रिश्ता' में सविता देशमुख के रोल के लिए फेमस एक्ट्रेस उषा नाडकर्णी ने मुंबई में बिताए अपने बचपन के बारे में खुलकर बात की है, जहां घर में अनुशासन का बोलबाला था और अक्सर प्यार पर डर हावी हो जाता था. भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पर, 79 वर्षीय उषा ने अपने माता-पिता, अपनी टीचर और वायु सेना अधिकारी पिता के बारे में खुलकर बात की और उन घटनाओं को याद किया जिन्होंने उन्हें बहुत परेशान किया.

उन्होंने शुरुआत में बताया, 'वे बहुत सख्त थे,' और फिर बताया कि कैसे उनके पिता का गुस्सा अक्सर शारीरिक हिंसा में बदल जाता था. उषा नाडकर्णी ने कहा, 'वह बहुत हिंसक आदमी थे, हम उनसे बहुत डरते थे. हममें से एक को पीटा जाता था और बाकी दो भाग जाते थे. एक बार, मेरे भाई को किसी वजह से पीटा जा रहा था और मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की. उन्होंने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जानते हो, घुमावदार धार वाला एक चाकू? मेरे हाथ में चोट लग गई और अगले दिन मेरा नाटक था. मैं उस चोट के साथ ही परफॉर्म करने गई.'

उषा नाडकर्णी के पिता ने कुल्हाड़ी से मारा

उसे एक और दर्दनाक पल भी याद आया जब उनके भाई को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह बेहोश हो गया था. उषा ने कहा, 'एक बार उन्होंने मेरे भाई को बेहोश कर दिया था.' उन्होंने आगे बताया कि उनके पिता अक्सर अपने गुस्से को थोड़ा-बहुत प्यार से कम करने की कोशिश करते थे. पिंकविला को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, 'बहुत बुरी तरह पिटाई के बाद वह हमारे लिए स्पेशल आइसक्रीम लाते थे.'

पिता इस हद तक सख्त थे

उनके पिता छोटी-छोटी गलतियों पर भी भड़क उठते थे. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'अगर उन्हें अखबार मुड़ा हुआ या टेढ़ा-मेढ़ा लगता, तो वह अपना आपा खो देते और उसे फाड़ देते. अगर वह देखते कि हमारी स्कूल की किताबें सही तरीके से नहीं रखी हैं, तो वह गुस्से में उन्हें फाड़ देते. मेरी मां उनसे कहती थीं कि उन्हें बस नई किताबें खरीदनी हैं, इसलिए उन्हें नहीं फाड़ना चाहिए.'

