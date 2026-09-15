Bigg Boss 20: 'गेम ही अनफेयर है...' नॉमिनेट होते ही बिग बॉस पर भड़के आसिफ खान, मेकर्स को दी सीधी चुनौती

Bigg Boss Aasif Khan: बिग बॉस 20 के घर में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता. इस बार घर के कुछ सदस्यों को अपनी ओवरस्मार्टनेस भारी पड़ गई है. शो का सबसे बड़ा नियम तोड़कर नॉमिनेशन की प्लानिंग कर रहे खिलाड़ियों को बिग बॉस ने ऐसी सजा दी कि पूरे घर के होश उड़ गए. इस फैसले के बाद आसिफ खान ने सीधे मेकर्स से पंगा ले लिया है.
बिग बॉस के घर में हर दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है. हाल ही में घर के चार सदस्यों ने शो का सबसे अहम नियम तोड़ दिया. रोहैद खान, तन्मय सिंह उर्फ स्काउट ओपी, आसिफ खान और यंग डीएसए आपस में बैठकर नॉमिनेशन की प्लानिंग कर रहे थे. वे तय कर रहे थे कि किसको घर से बेघर करने के लिए वोट करना है. लेकिन वे भूल गए कि बिग बॉस की नजर 24 घंटे उन पर ही रहती है.
सबकी प्लानिंग पकड़ने के बाद बिग बॉस ने सभी घरवालों को इकट्ठा किया. फिर टीवी पर बिग बॉस की कड़क आवाज गूंजी. बिग बॉस ने साफ कहा कि इस घर का सबसे अहम नियम है कि यहां नॉमिनेशंस की प्लानिंग करना सख्त मना है. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि घरवाले अभी तक इस घर को समझ ही नहीं पाए हैं. यह शो जिसे लोग सिर्फ एक गेम की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोई आम गेम शो नहीं है, यह एक घर है.
नियम तोड़ने की सजा सुनाते हुए बिग बॉस ने बड़ा फैसला लिया. चूंकि यंग डीएसए घर के कैप्टन थे, इसलिए उन्हें कैप्टन होने का फायदा मिला और वे सजा से बच गए. लेकिन बाकी तीनों सदस्य यानी आसिफ खान, स्काउट ओपी और रोहैद खान को बिग बॉस ने खुद ही सीधे इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया. यह सुनते ही घर का माहौल एकदम गर्म हो गया.
बिग बॉस के इस फैसले से आसिफ खान बिल्कुल खुश नहीं दिखे. खुद को नॉमिनेट होते देख आसिफ का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने सीधे तौर पर मेकर्स और बिग बॉस के इस फैसले को गलत ठहरा दिया. उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के सामने खुल्लम-खुल्ला कह दिया कि उन्हें अब यह गेम पूरी तरह से अनफेयर लगने लगा है.
आसिफ खान यही नहीं रुके, उन्होंने मेकर्स की मंशा पर भी सवाल उठा दिए. उन्होंने कहा कि क्या बाकी प्रतियोगियों को जिताने के लिए लाया गया है. आसिफ ने यहां तक कह दिया कि अगर चारों ने मिलकर बात की थी तो सजा भी चारों को मिलनी चाहिए थी, सिर्फ कैप्टन होने की वजह से यंग को छोड़ना सही नहीं है. आसिफ इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने बोल दिया कि मां कसम अगर मुझे बिग बॉस से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा.
आसिफ खान के इस रवैये के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स का मानना है कि आसिफ ने खुद गलती की और अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले वीकेंड का वार में सलमान खान आसिफ की इस हरकत पर क्लास लगाने वाले हैं. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या आसिफ का यह गुस्सा उन पर और भारी पड़ेगा या वे खुद को बेघर होने से बचा पाएंगे.