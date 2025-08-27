आला रे आला गणपति बप्पा आला…भारती सिंह के बेटे गोले ने ढोल पर बैठकर किया क्यूट डांस, बप्पा को घर ले जाने के लिए लगा सेलेब्स का जमावड़ा!

हर साल मुंबई में गणेश चतुर्थी बड़े धूम-धाम से मनाई जाती है जिस दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ गणपति को विराजमान किया जाता है. वहीं टीवी सेलेब्स भी इस शुभ दिन के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं जिसके चलते वो अपने घरों में ढोल के साथ बप्पा का स्वागत करते हैं, इस साल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. टीवी के कई सेलेब्स गणपति को घर ले जाते दिखे तो बहुत से सेलिब्रिटी फूलो की बरसा और डांस करते हुए गणपति को हाथों में उठाया.

टीवी के कई सेलेब्स बन ठन कर बप्पा को घर लाने के लिए निकले हैं जिसमें एक्टर अर्जुन बिजलानी अपने परिवार के साथ इंडियन अटायर में बप्पा का स्वागत करते दिखे, तो वहीं पर्ल पूरी भी अपने दोस्तों के साथ ढोल नगाड़ों पर डांस करते हुए बप्पा के साथ नजर आए. वहीं इस खास दिन को सिर्फ टीवी सेलेब्स ही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी सेलिब्रेट किया और बप्पा को अपने घर ले जाते हुए दिखाई दिए.

भारती सिंह

कॉमेडियन भारती सिंह ने भी अनोखे अंदाज में अपने घर बप्पा का स्वागत किया. भारती अपने पति हर्ष लिंबाचिया और अपने बेटे गोले के साथ ढोल नगाड़ों पर डांस करती हुई दिखाई दीं. वहीं इस शुभ अवसर पर कॉमेडियन के बेटे गोले ने सबका दिल जीत लिया है. भारती और हर्ष के बेटे गोला ढोल के ऊपर बैठकर थिरकते हुए नजर आए, जिसको देखकर वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ इंटरनेट पर लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.