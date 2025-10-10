Advertisement
trendingNow12955280
Hindi Newsटीवी

ससुर इस्माइल दरबार नहीं चाहते काम करे बहू... गौहर खान ने क्र‍िप्ट‍िक पोस्ट से दिया जवाब? बोलीं- ‘आपको एहसास कराती है...’

Gauahar Khan: हाल ही में गौहर खान के ससुर इस्माइल दरबार ने उनके काम करने को लेकर कुछ बयान दिए थे, जो काफी वायरल भी हुए. इसी बीच अब गौहर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उसको रिप्लाई की तरह से रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 10, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वायरल हो रहा गौहर खान का पोस्ट
वायरल हो रहा गौहर खान का पोस्ट

Gauahar Khan Cryptic Post: हाल ही में गौहर खान अपने ससुर इस्माइल दरबार के बयानों के चलते सुर्खियों में छा गई हैं. म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने गौहर की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक बेहतरीन मां हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे शादी और मां बनने के बाद उनके काम करने के फैसले से सहमत नहीं हैं. हालांकि, गौहर ने इस मामले पर अपनी कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है. 

उनका ये पोस्ट उनके नजरिए को बखूबी बयां कर रहा है. इतना ही नहीं, उनके इस पोस्ट को फैंस रिप्लाई की तरह ले रहे हैं. गौहर खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी जो खूबसूरत नोट शेयर किया हैं, उसमें लिखा है, “बेटे की परवरिश एक प्यारा सा हंगामा है. वो चलने की जगह दौड़ता है, बैठने की जगह चढ़ता है और फुसफुसाने की जगह चिल्लाता है. फिर भी, वो रुककर आपके गाल पर किस करता है, आपका हाथ पकड़ता है और पीनट बटर लगे चेहरे से आपको खूबसूरत कहता है”.

गौहर खान ने शेयर किया पोस्ट 

Add Zee News as a Preferred Source

ये पोस्ट उनके बेटे के लिए उनके प्यार और अपनापन दिखाता है. पोस्ट में आगे लिखा है, “सारे शोर-गुल और गड़बड़ियों के बीच, उसकी मासूमियत आपको एहसास कराती है कि आप उसकी पूरी दुनिया हैं”. गौहर ने इस नोट के साथ “अल्लाहुम्मा बारिक” लिखा, जिसका मतलब है ‘अल्लाह बरकत दे’. उनके इस पोस्ट को काफी पसंद भी किया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने अपने नए म्यूजिक वीडियो की कुछ झलकियां भी शेयर कीं, जिसमें वे अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन के साथ नजर आ रही हैं. 

सौतेली मां ने बनाई फर्जी वसीयत! करिश्मा के बच्चे मांग रहे हक, संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर सस्पेंस बरकरार

क्या बोले थे इस्माइल दरबार? 

गौहर ने अब तक अपने ससुर के बयानों पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है. इस्माइल दरबार ने हाल ही में विक्की लालवानी से बातचीत में कहा था, “मुझे सिर्फ इतना पता है कि गौहर और जैद के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है और वे एक शानदार मां हैं. इसमें ईमानदार होने में कोई बुराई नहीं है”. उन्होंने आगे कहा, “मेरी पत्नी आयशा ने अपने बच्चे के लिए काम छोड़ दिया था और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात थी”. उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.

बहू गौहर के काम पर क्या बोले ससुर? 

जब इस्माइल दरबार से पूछा गया कि क्या वे अपनी बहू का काम देखते हैं, तो उन्होंने कहा, “हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां फिल्मों में अगर कोई बोल्ड सीन आता था तो हम नजरें फेर लेते थे. आज भी हमारे घर में यही माहौल है. अब जब गौहर हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो उनकी इज्जत की जिम्मेदारी भी हमारी है”. उन्होंने आगे कहा, “मैं गौहर को काम करने से मना नहीं कर सकता, वो हक सिर्फ जैद का है. मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता जो मुझे परेशान करें. मैं खुलकर बोलने वाला इंसान हूं”. 

जैद और गौहर के बीच उम्र का फासला 

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, “अगर मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो मैं सामने से कह देता हूं”. हालांकि, उनका यह बयान कई लोगों को पुरानी सोच वाला भी लगा. बता दें कि गौहर खान ने 2020 में जैद दरबार से शादी की थी. उस समय जैद सिर्फ 20 साल के थे. दोनों के बीद उम्र का भी फासला है. गौहर, जैद से उम्र में बड़ी हैं. साल 2023 में दोनों ने अपने पहले बेटे जहान का स्वागत किया और इस साल उनके घर दूसरा बेटा भी हुआ है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Gauahar KhanIsmail Darbarzaid darbar

Trending news

AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत