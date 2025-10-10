Gauahar Khan Cryptic Post: हाल ही में गौहर खान अपने ससुर इस्माइल दरबार के बयानों के चलते सुर्खियों में छा गई हैं. म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने गौहर की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक बेहतरीन मां हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे शादी और मां बनने के बाद उनके काम करने के फैसले से सहमत नहीं हैं. हालांकि, गौहर ने इस मामले पर अपनी कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है.

उनका ये पोस्ट उनके नजरिए को बखूबी बयां कर रहा है. इतना ही नहीं, उनके इस पोस्ट को फैंस रिप्लाई की तरह ले रहे हैं. गौहर खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी जो खूबसूरत नोट शेयर किया हैं, उसमें लिखा है, “बेटे की परवरिश एक प्यारा सा हंगामा है. वो चलने की जगह दौड़ता है, बैठने की जगह चढ़ता है और फुसफुसाने की जगह चिल्लाता है. फिर भी, वो रुककर आपके गाल पर किस करता है, आपका हाथ पकड़ता है और पीनट बटर लगे चेहरे से आपको खूबसूरत कहता है”.

गौहर खान ने शेयर किया पोस्ट

ये पोस्ट उनके बेटे के लिए उनके प्यार और अपनापन दिखाता है. पोस्ट में आगे लिखा है, “सारे शोर-गुल और गड़बड़ियों के बीच, उसकी मासूमियत आपको एहसास कराती है कि आप उसकी पूरी दुनिया हैं”. गौहर ने इस नोट के साथ “अल्लाहुम्मा बारिक” लिखा, जिसका मतलब है ‘अल्लाह बरकत दे’. उनके इस पोस्ट को काफी पसंद भी किया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने अपने नए म्यूजिक वीडियो की कुछ झलकियां भी शेयर कीं, जिसमें वे अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन के साथ नजर आ रही हैं.

क्या बोले थे इस्माइल दरबार?

गौहर ने अब तक अपने ससुर के बयानों पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है. इस्माइल दरबार ने हाल ही में विक्की लालवानी से बातचीत में कहा था, “मुझे सिर्फ इतना पता है कि गौहर और जैद के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है और वे एक शानदार मां हैं. इसमें ईमानदार होने में कोई बुराई नहीं है”. उन्होंने आगे कहा, “मेरी पत्नी आयशा ने अपने बच्चे के लिए काम छोड़ दिया था और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात थी”. उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.

बहू गौहर के काम पर क्या बोले ससुर?

जब इस्माइल दरबार से पूछा गया कि क्या वे अपनी बहू का काम देखते हैं, तो उन्होंने कहा, “हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां फिल्मों में अगर कोई बोल्ड सीन आता था तो हम नजरें फेर लेते थे. आज भी हमारे घर में यही माहौल है. अब जब गौहर हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो उनकी इज्जत की जिम्मेदारी भी हमारी है”. उन्होंने आगे कहा, “मैं गौहर को काम करने से मना नहीं कर सकता, वो हक सिर्फ जैद का है. मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता जो मुझे परेशान करें. मैं खुलकर बोलने वाला इंसान हूं”.

जैद और गौहर के बीच उम्र का फासला

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, “अगर मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो मैं सामने से कह देता हूं”. हालांकि, उनका यह बयान कई लोगों को पुरानी सोच वाला भी लगा. बता दें कि गौहर खान ने 2020 में जैद दरबार से शादी की थी. उस समय जैद सिर्फ 20 साल के थे. दोनों के बीद उम्र का भी फासला है. गौहर, जैद से उम्र में बड़ी हैं. साल 2023 में दोनों ने अपने पहले बेटे जहान का स्वागत किया और इस साल उनके घर दूसरा बेटा भी हुआ है.