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'बिग बॉस' में 9वीं एनिवर्सरी का रोमांस, अब तलाक का दावा... आखिर सच क्या है? गौरव-आकांक्षा के रिश्ते पर उठे सवाल

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce: 'लॉकअप 2' में आकांक्षा चमोला ने दावा किया कि वह और गौरव खन्ना पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस पुराने वीडियो शेयर कर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सच क्या है?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 28, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:08 PM IST
'बिग बॉस' में 9वीं एनिवर्सरी का रोमांस, अब तलाक का दावा... आखिर सच क्या है? गौरव-आकांक्षा के रिश्ते पर उठे सवाल
Image Credit: गौरव-आकांक्षा के रिश्ते पर उठे सवालSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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