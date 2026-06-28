/शादी के 10 साल बाद क्यों अलग हो रहे गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? क्या बच्चा न होने बनी वजह या कुछ और ही है माजरा

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce: टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. टीवी एक्टर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला का रिश्ता अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में एंट्री लेते ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया है. किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर हमेशा खुश दिखने वाला ये कपल असल जिंदगी में इतने बुरे दौर से गुजर रहा है.
आखिरकार आकांक्षा ने साफ कर दिया है कि वो और गौरव पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. दोनों ने अब कानूनी रूप से एक-दूसरे से तलाक लेने का मन बना लिया है. साल 2016 में बड़े ही धूमधाम से शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े के अलग होने की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है. जैसे ही ये बात सामने आई, सोशल मीडिया पर गौरव खन्ना का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल होने लगा. इस वीडियो में गौरव अपनी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों को लेकर दिल खोलकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं. फैंस इस वीडियो को देखकर काफी इमोशनल हो रहे हैं.
गौरव और आकांक्षा के तलाक की खबरों के बीच फैंस को 'बिग बॉस 19' का एक पुराना किस्सा याद आ रहा है. शो के दौरान गौरव ने मृदुल से अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था, ‘हमारी शादी को 9 साल बीत चुके हैं, पर हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की पसंद की कद्र करता हूं. एक समय था जब मैं पिता बनना चाहता था, लेकिन आकांक्षा इसके लिए राजी नहीं थीं और मैंने उनका फैसला स्वीकार किया. अब जब दिल लगाया है तो रिश्ता निभाना भी पड़ेगा’. उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है.
गौरव खन्ना का मानना है कि बच्चा पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने एक बातचीत में कहा था कि वे खुद दिन-रात शूटिंग में बिजी रहते हैं. ऐसे में अगर आकांक्षा भी अपना काम शुरू कर देंगी, तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? गौरव को किसी बाहरी इंसान या नैनी के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ना बिल्कुल मंजूर नहीं था. यही वजह थी कि उन्होंने बच्चा न होने के फैसले पर अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया. दोनों का मानना है कि बिना पूरी तैयारी और वक्त के माता-पिता बनना ठीक नहीं है. इसलिए उन्होंने मिलकर ये समझदारी भरा कदम उठाया, लेकिन अब रिश्ता खत्म हो गया.
'बिग बॉस 19' के 'फैमिली वीक' में जब आकांक्षा चमोला अपने पति गौरव से मिलने शो के अंदर आई थीं, तब उन्होंने मालती चाहर और प्रणीत मोरे से खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने फैमिली प्लानिंग पर अपना नजरिया पूरी तरह साफ कर दिया. आकांक्षा ने साफ शब्दों में कहा, ‘नहीं, मैं अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूं. मुझे अब तक मां बनने की कोई इच्छा महसूस नहीं हुई है और आगे भी मेरे लिए ऐसा सोचना बहुत मुश्किल लगता है. पता नहीं क्यों, पर मेरे अंदर से ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आती. मुझे बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती’.
आकांक्षा ने आगे कहा था कि जब आप किसी चीज से बचने के लिए बहाने ढूंढते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आप मेंटली तैयार नहीं हैं. जब मालती ने उनसे पूछा, ‘क्या उन्हें डर लगता है’, तो आकांक्षा बोलीं, ‘डर की बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती. बच्चा कोई मिठाई नहीं है, इसके लिए आपको जिंदगी भर अपना 100% देना पड़ता है. मेरी अपनी एम्बिशन्स हैं और अगर लोग इसे ‘मतलबी’ कहते हैं, तो ये उनकी सोच है’. तब गौरव ने भी उनका बचाव करते हुए उन्हें प्रैक्टिकल बताया था, लेकिन अब दोनों अलग होने जा रहे हैं.