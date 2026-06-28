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शादी के 10 साल बाद क्यों अलग हो रहे गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? क्या बच्चा न होने बनी वजह या कुछ और ही है माजरा

Gaurav Akanksha Divorce: टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस और प्यारे कपल्स में से एक गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के अलग होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है. शादी के 10 साल बाद दोनों तलाक लेने जा रहे हैं. क्या बच्चा न होना ही इस हंसते-खेलते रिश्ते के टूटने की बड़ी वजह बना?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 28, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:33 AM IST
शादी के 10 साल बाद क्यों अलग हो रहे गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला? क्या बच्चा न होने बनी वजह या कुछ और ही है माजरा
Image Credit: Gaurav Khanna Akanksha Chamola DivorceSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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