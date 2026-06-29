/गौरव खन्ना से तलाक के बाद फिर प्यार करेंगी आकांक्षा चमोला? एक्ट्रेस ने दिया साफ जवाब

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola Divorce: टीवी एक्टर गौरव खन्ना इस समय सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने एकता कपूर के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया है. उन्होंने बताया कि वह और गौरव तलाक लेने जा रहे हैं. दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. इस बात से हर किसी को काफी तगड़ा झटका लगा है. इंटरनेट पर लोग उनके अलग होने की खबर पर अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं.
गौरव और आकांक्षा सोशल मीडिया पर एक हैप्पी कपल की तरह नजर आते थे. जब एक्टर 'बिग बॉस 19' में थे, तब उनकी पत्नी शो पर आई थीं और उन्होंने गौरव पर प्यार भी लुटाया था. गौरव खन्ना ने हमेशा अपनी पत्नी के लिए अपना प्यार जाहिर किया है. लेकिन अब इस खुलासे ने 'लॉकअप' शो में मौजूद हर कंटेस्टेंट को हैरानी में डाल दिया है.
'लॉकअप सीजन 2' के हालिया एपिसोड में आकांक्षा को श्रेया कालरा के साथ इस मुद्दे पर अकेले में बातचीत करते भी देखा गया. तब श्रेया ने आकांक्षा से एक सवाल किया. उन्होंने पूछा कि क्या अब तलाक के बाद वह दोबारा प्यार की तलाश करेंगी? इस पर आकांक्षा ने काफी देर तक सोचा और फिर जवाब दिया. आकांक्षा बोलीं, 'मुझे नहीं पता... फिलहाल इस मोमेंट पर तो नहीं. मैं अभी अपना फ्री टाइम एंजॉय करना चाहती हूं.'
She said, I was 24 when I got married. I didn’t get much out of these ten years. Now I want to explore my life.
Fair enough. But what stopped you from deciding that ten years ago Why waste a whole decade of someone else life GauravKhanna
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GEET (gclipss) June 28, 2026
उन्होंने आगे कहा, 'मेरी शादी तब हुई थी, जब मैं काफी यंग थी. मेरी 24 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी. इसलिए मैंने अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया. अब 10 साल तक इतने अच्छे रिश्ते में रहने के बाद मेरे पास बाकी चीजों को देखने का फ्री टाइम होगा. इसलिए मैं फिलहाल खुद को किसी दूसरी चीज में नहीं डालना चाहूंगी.'
बता दें कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने साल 2016 में लव मैरिज की थी. इतने सालों में उनका कोई बच्चा नहीं हुआ. गौरव ने कई बार पिता बनने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन आकांक्षा मां बनने के लिए तैयार नहीं हुईं. 'बिग बॉस 19' में भी यह मुद्दा काफी उठा था, जिस पर गौरव ने कहा था कि उनकी पत्नी जो चाहेंगी, वही होगा. एक्टर ने तब साफ कहा था कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं.