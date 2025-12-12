Gaurav Khanna ने आकांक्षा को सबके सामने किया Lip Kiss, एडल्ट वाली पप्पी का Video वायरल

Gaurav Khanna के Birthday Bash की इनसाइड वीडियो और फोटोज तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें एक्टर आकांक्षा को खुलेआम लिपकिस करते दिखे.
Gaurav Khanna Birthday Bash: 'बिग बॉस 19' जीतने के बाद गौरव खन्ना ने 11 दिसंबर को शानदार बर्थडे सेलिब्रेट किया. एक्टर ने धमाकेदार बर्थडे पार्टी रखी. जिसमें टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों के अलावा 'बिग बॉस 19' के को-कंटेस्टेंट्स और अनुपमा को-स्टार्स भी पहुंचे. इस पार्टी के कई इनसाइड वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें गौरव खन्ना वाइफ आकांक्षा चमोला को खुलेआम लिपकिस करते नजर आए.
गौरव ने किया आकांक्षा को Lip Kiss
इस मौके पर गौरव ने दो बार केक कट किया. एक बार एक्टर ने पपाराजी के सामने केक कट किया तो दूसरी बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी के अंदर केक कटिंग की. पपाराजी के सामने केक कट करते हुए गौरव की वाइफ आंकाक्षा रेड कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में नजर आईं. गौरव ने जैसे ही केक कट करके आकांक्षा को खिलाया. उसके बाद एक्टर ने झट से वाइफ को पपाराजी के सामने लिपकिस कर लिया. जिसके बाद उनकी ये क्लिप मिनटों में वायरल हो गई.
'बिग बॉस' में आकांक्षा ने दी एडल्ट वाली पप्पी
दरअसल, गौरव काफी इंट्रोवर्ल्ड हैं जबकि आकांक्षा उनके बिल्कुल अलग है. ऐसे में गौरव सबके सामने बिग बॉस में भी वाइफ को किस करने से थोड़े हिचकिचाते नजर आए थे. तभी आकांक्षा ने शो में एक्टर को एडल्ट किस करने की बात की. 'बिग बॉस' के मना करने पर भी एक्ट्रेस ने खुलेआम गौरव को किस किया. जिसके बाद घरवाले हंसते नजर आए थे.
पार्टी में आकांक्षा-गौरव का डांस
इस पार्टी के कई इनसाइड वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें गौरव आकांक्षा और टीवी एक्टर हुसैन और टीना के साथ जमकर डांस करते नजर आए. इस पार्टी में नेहल, कुनिका, नीलम, प्रणीत मोरे, मृदुल, आवेज, नगमा और अमाल मलिक भी पहुंचे. इस दौरान गौरव की सभी से बॉन्डिंग मजबूत दिखीं.
लिया बप्पा का आशीर्वाद
अपने बर्थडे वाले दिन सुबह गौरव खन्ना प्रणीत और मृदुल के साथ सिद्धिविनायक मंदिर बप्पा का आशीर्वाद लेने साथ पहुंचे थे. पूजा पाठ करने के बाद गौरव ने पपाराजी को प्रसाद बांटा. साथ ही मृदुल और प्रणीत के साथ जमकर फोटोज मंदिर के बाहर क्लिक करवाई.
