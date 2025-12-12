Advertisement
trendingNow13038471
Hindi NewsटीवीGaurav Khanna ने आकांक्षा को सबके सामने किया Lip Kiss, एडल्ट वाली पप्पी का Video वायरल

Gaurav Khanna ने आकांक्षा को सबके सामने किया Lip Kiss, एडल्ट वाली पप्पी का Video वायरल

Gaurav Khanna के Birthday Bash की इनसाइड वीडियो और फोटोज तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें एक्टर आकांक्षा को खुलेआम लिपकिस करते दिखे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आकांक्षा और गौरव खन्ना
आकांक्षा और गौरव खन्ना

Gaurav Khanna Birthday Bash: 'बिग बॉस 19' जीतने के बाद गौरव खन्ना ने 11 दिसंबर को शानदार बर्थडे सेलिब्रेट किया. एक्टर ने धमाकेदार बर्थडे पार्टी रखी. जिसमें टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों के अलावा 'बिग बॉस 19' के को-कंटेस्टेंट्स और अनुपमा को-स्टार्स भी पहुंचे. इस पार्टी के कई इनसाइड वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें गौरव खन्ना वाइफ आकांक्षा चमोला को खुलेआम लिपकिस करते नजर आए.

गौरव ने किया आकांक्षा को Lip Kiss

इस मौके पर गौरव ने दो बार केक कट किया. एक बार एक्टर ने पपाराजी के सामने केक कट किया तो दूसरी बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी के अंदर केक कटिंग की. पपाराजी के सामने केक कट करते हुए गौरव की वाइफ आंकाक्षा रेड कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में नजर आईं. गौरव ने जैसे ही केक कट करके आकांक्षा को खिलाया. उसके बाद एक्टर ने झट से वाइफ को पपाराजी के सामने लिपकिस कर लिया. जिसके बाद उनकी ये क्लिप मिनटों में वायरल हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

'बिग बॉस' में आकांक्षा ने दी एडल्ट वाली पप्पी

दरअसल, गौरव काफी इंट्रोवर्ल्ड हैं जबकि आकांक्षा उनके बिल्कुल अलग है. ऐसे में गौरव सबके सामने बिग बॉस में भी वाइफ को किस करने से थोड़े हिचकिचाते नजर आए थे. तभी आकांक्षा ने शो में एक्टर को एडल्ट किस करने की बात की. 'बिग बॉस' के मना करने पर भी एक्ट्रेस ने खुलेआम गौरव को किस किया. जिसके बाद घरवाले हंसते नजर आए थे.

 

पार्टी में आकांक्षा-गौरव का डांस

इस पार्टी के कई इनसाइड वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें गौरव आकांक्षा और टीवी एक्टर हुसैन और टीना के साथ जमकर डांस करते नजर आए. इस पार्टी में नेहल, कुनिका, नीलम, प्रणीत मोरे, मृदुल, आवेज, नगमा और अमाल मलिक भी पहुंचे. इस दौरान गौरव की सभी से बॉन्डिंग मजबूत दिखीं. 

क्या Anupamaa के बीच चल रहा था निधि-गौरव खन्ना का अफेयर? एक कमेंट से मचा बवाल, एक्ट्रेस ने बता दिया सच

लिया बप्पा का आशीर्वाद

अपने बर्थडे वाले दिन सुबह गौरव खन्ना प्रणीत और मृदुल के साथ सिद्धिविनायक मंदिर बप्पा का आशीर्वाद लेने साथ पहुंचे थे. पूजा पाठ करने के बाद गौरव ने पपाराजी को प्रसाद बांटा. साथ ही मृदुल और प्रणीत के साथ जमकर फोटोज मंदिर के बाहर क्लिक करवाई.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Gaurav KhannaAkanksha Chamola

Trending news

देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
Lok Sabha E-Cigarette
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
Goa nightclub fire case
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...