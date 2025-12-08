शादी को हो चुके 9 साल, 17 करोड़ है नेटवर्थ... फिर बच्चा क्यों नहीं चाहता है ये फेमस कपल? बोले- ‘पत्नी तैयार नहीं...’

Gaurav Khanna Akanksha Chamola: ‘बिग बॉस 19’ जीतने के बाद गौरव खन्ना इन दिनों लगातार चर्चा में हैं. शो के दौरान सिर्फ उनका गेम ही नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी खूब सुर्खियों में रही थी. फैमिली वीक में जब उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला घर में आई थीं, तब उन्होंने साफ कहा था कि वे बच्चे नहीं चाहतीं. उस समय इस बात ने कई लोगों को हैरान कर दिया था. बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी गौरव इस फैसले पर बात करते हुए काफी इमोशनल नजर आए थे, जिससे मामला और चर्चा में आ गया.

ट्रॉफी जीतने के बाद जब गौरव ने कई मीडिया हाउस से बात की तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी खुलकर अपनी बात रखी. उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? जबकि ये उनकी पर्सनल लाइफ और च्वॉइस है. इस पर गौरव ने कहा कि क्यों हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि सिर्फ पत्नियां ही सपोर्ट करें. उनका कहना है कि पुरुषों को भी अपनी पत्नी के इमोशन्स और फैसलों का साथ देना चाहिए. अगर उनकी पत्नी किसी चीज के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे भी उसी फैसले के साथ खड़े हैं.

क्यों बच्चा नहीं चाहते हैं गौरव-आकांक्षा?

गौरव ने कहा कि बच्चा न करने का फैसला सिर्फ आकांक्षा का नहीं, बल्कि उनका भी है, क्योंकि वे पत्नी की इच्छा को सबसे ऊपर रखते हैं. उन्होंने कहा कि उनका प्यार किसी भी फैसले से बड़ा है. गौरव के मुताबिक अगर कुछ लोग भी इस सोच को अपनाएं कि रिश्ते में दोनों की मर्जी मायने रखती है, तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पत्नी के फैसले से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वे इस पर पूरी तरह खुश और संतुष्ट हैं. ‘बिग बॉस 19’ में आने से पहले भी गौरव इस पर बात कर चुके हैं.

5 सीजन वाली धांसू साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज, 17 साल का लड़का 9 लोगों को उतार देता है मौत के घाट, अंदर तक हिलाकर रख देंगे 50 एपिसोड

दोनों की शादी को हो चुके हैं 9 साल

सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शादी को 9 साल हो चुके हैं और आकांक्षा बच्चों के लिए तैयार नहीं हैं. गौरव ने कहा था कि वे उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वे खुद बच्चों को पसंद करते हैं और आकांक्षा भी बच्चों को पसंद करती हैं, लेकिन उनके अपने कारण हैं. गौरव मानते हैं कि मां की मेंटल हेल्थ एक बच्चे के लिए सबसे जरूरी चीज होती है. गौरव ने उस इंटरव्यू में आगे कहा था कि किसी भी महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए.

गौरव खन्ना बने ‘बिग बॉस 19’ के विनर

उनका मानना है कि मां बनने से पहले महिला का मन पूरी तरह तैयार होना चाहिए, वरना बच्चे और परिवार दोनों पर असर पड़ता है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में भी कहा था, 'मा, मा होती है यार', यानी मां की भूमिका सबसे खास होती है. इसलिए महिला की सोच और उसकी मेंटल हेल्थ को समझना जरूरी है. बता दें, गौरव खन्ना ‘बिग बॉस 19’ के विनर बने, वहीं फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर अप रहीं. दूसरे रनर अप के तौर पर कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने अपनी जगह बनाई. इनके बाद तान्या मित्तल और अमाल मलिक का नाम आया.