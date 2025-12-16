स्कैम में फंसी गौरव खन्ना की बीवी आकांक्षा चमोला, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

Gaurav Khanna की वाइफ आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने अपने साथ हुए स्कैम के बारे में बताया.
Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola: गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की वाइफ और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला के साथ स्कैम हुआ है. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर किया.एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी कोई पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है. इसके साथ ही आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किए. एक्ट्रेस ने कहा कि व्हाट्सएप में उनका फोन नंबर भी दिखाया गया है. ये आकांक्षी जी खन्ना के नम से है. ऐसे में आकांक्षा ने अपने फैंस से कहा कि इस स्कैम से बचे और उसे इग्नोर करें.
नाम से भेज रहा कोई मैसेज
आकांक्षा ने आगे लिखा- 'इसे रिपोर्ट करें. क्योंकि ये मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है. यहां तक कि मेरे सभी दोस्तों को मैसेज भी भेज रहा है. इससे सभी लोग बचकर रहें. ये मैं नहीं हूं. मेरा कोई दूसरा एक्टिव नंबर नहीं है. अगर आपको कोई इस नंबर से कॉल या मैसेज करे तो इसे जवाब ना दें.'इसके अलावा आकांक्षा ने पोस्ट में लिखा कि एक्स पर एक और फेक अकाउंट मेरे नाम से. दोस्तों मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर हूं. मेरा कोई दूसरा अकाउंट नहीं है. आकांक्षा का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
सक्सेस पार्टी में हुईं स्पॉट
आकांक्षा हाल ही में गौरव खन्ना के साथ 'बिग बॉस 19' सक्सेस पार्टी में स्पॉट हुई थीं. इस दौरान एक्ट्रेस डेनिम जींस के साथ ऑफ शोल्डर टॉप और हाई हील्स के व्हाइट कलर के बूट्स पहने दिखीं. जबकि गौरव वाइफ आकांक्षा से पेयरिंग करते हुए व्हाइट कलर का कोट पहने दिखे. आपको बता दें, बिग बॉस में जब आकांक्षा फैमिली वीक के दौरान आई थीं तो दोनों की केमिस्ट्री फैंस ने ऑनस्क्रीन देखी थी. जिसे खूब प्यार भी दिया. गौरव की वाइफ आकांक्षा की टीवी एक्ट्रेस हैं. ज्यादातर ये निगेटिव किरदार निभाती ही शोज में नजर आती हैं.
