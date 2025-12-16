Advertisement
trendingNow13043452
Hindi Newsटीवीस्कैम में फंसी गौरव खन्ना की बीवी आकांक्षा चमोला, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

स्कैम में फंसी गौरव खन्ना की बीवी आकांक्षा चमोला, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

Gaurav Khanna की वाइफ आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने अपने साथ हुए स्कैम के बारे में बताया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आकांक्षा चमोला
आकांक्षा चमोला

Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola: गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की वाइफ और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला के साथ स्कैम हुआ है. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर किया.एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी कोई पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है. इसके साथ ही आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किए. एक्ट्रेस ने कहा कि व्हाट्सएप में उनका फोन नंबर भी दिखाया गया है. ये आकांक्षी जी खन्ना के नम से है. ऐसे में आकांक्षा ने अपने फैंस से कहा कि इस स्कैम से बचे और उसे इग्नोर करें.

नाम से भेज रहा कोई मैसेज
आकांक्षा ने आगे लिखा- 'इसे रिपोर्ट करें. क्योंकि ये मेरी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है. यहां तक कि मेरे सभी दोस्तों को मैसेज भी भेज रहा है. इससे सभी लोग बचकर रहें. ये मैं नहीं हूं. मेरा कोई दूसरा एक्टिव नंबर नहीं है. अगर आपको कोई इस नंबर से कॉल या मैसेज करे तो इसे जवाब ना दें.'इसके अलावा आकांक्षा ने पोस्ट में लिखा कि एक्स पर एक और फेक अकाउंट मेरे नाम से. दोस्तों मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर हूं. मेरा कोई दूसरा अकाउंट नहीं है. आकांक्षा का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
 

 

Add Zee News as a Preferred Source

Gaurav Khanna New Announcement: ये है गौरव खन्ना का नया प्रोजेक्ट, जमकर छापेंगे नोट

सक्सेस पार्टी में हुईं स्पॉट
आकांक्षा हाल ही में गौरव खन्ना के साथ 'बिग बॉस 19' सक्सेस पार्टी में स्पॉट हुई थीं. इस दौरान एक्ट्रेस डेनिम जींस के साथ ऑफ शोल्डर टॉप और हाई हील्स के व्हाइट कलर के बूट्स पहने दिखीं. जबकि गौरव वाइफ आकांक्षा से पेयरिंग करते हुए व्हाइट कलर का कोट पहने दिखे. आपको बता दें, बिग बॉस में जब आकांक्षा फैमिली वीक के दौरान आई थीं तो दोनों की केमिस्ट्री फैंस ने ऑनस्क्रीन देखी थी. जिसे खूब प्यार भी दिया. गौरव की वाइफ आकांक्षा की टीवी एक्ट्रेस हैं. ज्यादातर ये निगेटिव किरदार निभाती ही शोज में नजर आती हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Gaurav KhannaAkanksha Chamola

Trending news

मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
Actress Kidnapping Case
मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, पति ने फोन पर दी धमकी
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
Jammu Kashmir
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
Jammu Kashmir
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
AAP Bhagwant Mann
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
Maharashtra
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
Shashi Tharoor
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
Bondi Beach
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट को मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेलमंत्री अरूप का इस्तीफा? FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट को मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेलमंत्री अरूप का इस्तीफा? FB से मिली जानकारी