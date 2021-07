'गंदी बात' एक्ट्रेस Gehana Vasisth की हालत हुई और खराब, हार्ट अटैक के बाद फेफड़ों ने काम करना किया बंद

नई दिल्ली: पिछले दिनों पोर्न फिल्म बनाने के आरोप में जल गईं गहना वशिष्ठ (Gehana Vasisth) हाल ही में बाहर आईं और जेल से बाहर आने के बाद उनकी हालत खराब होती जा रही है. उन्हें कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया था और अब खबर आ रही है कि एक्ट्रेस के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है.

गंदी बात एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ (Gehana Vasisth) जब से जेल से बाहर आई हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है. हाल ही में उन्हें हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया. एक्ट्रेस के पब्लिसिस्ट ने इस बात की जानकारी दी कि एक्ट्रेस की हालत खराब है, उन्हें सीबीसी पंप मशीन पर रखा गया है क्योंकि वो अपने फेफड़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं. हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे.

This is Gehana's publicist. Her health is bad and she is admitted to hospital in Mumbai. She is on CPB pump machine as she is not able to effectively use her lungs. We will update you further....@IndiaToday @DainikBhaskar @dna @dinathanthi @TOIIndiaNews @TimesNowHindi @TimesNow

— GEHANA VASISTH (@GehanaVasisth) July 5, 2021