'घर से निकली नहीं स्ट्रगल किस बात का....' तान्या पर भारी पड़ी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर; यूं कर दी बोलती बंद

टीवी का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' हर एपिसोड के साथ और दिलचस्प होता जा रहा है. जहां शो में पहले से ही तगड़ा ड्रामा, टशन और इमोशन देखने को मिल रहा है, वहीं अब इस हफ्ते शो में एक नई और खास एंट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. यह एंट्री किसी और की नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और एक्ट्रेस मालती चाहर की है, जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में घर में शामिल हुई हैं.

शो में एंट्री होती है मॉडल और एक्ट्रेस मालती चहर की, जिन्होंने 2018 की फिल्म 'जीनियस' से सबका ध्यान खींचा था. मालती, भारतीय क्रिकेटर दीपक चहर की बहन हैं और अब वो घर में आते ही सबके बीच ड्रामा का नया तूफान ले आई हैं. शो के नए प्रोमो में मालती और तान्या मित्तल के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला. वीडियो के कैप्शन में ही लिखा, 'मालती की बातें सुनकर तान्या रह गई हैरान! क्या दोनों के बीच अब बढ़ेगी टेंशन? और सच में, प्रोमो देखने के बाद तो फैंस ने कहा, 'अब घर में धमाका पक्का है!.'

तान्या पर भारी पड़ी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट

प्रोमो में तान्या, मालती से पूछती दिखती हैं, 'मैं बाहर अच्छी लग रही हूं ना?. इस पर मालती मुस्कुराकर कहती हैं, 'हां, साड़ी में तो अच्छी दिख रही हो, लेकिन बाहर तुम्हारे पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं.' तान्या थोड़ा असहज होकर कहती हैं, 'मतलब मेरे ऊपर रिसर्च चल रही है?. मालती तुरंत जवाब देती हैं, 'अगर तुम्हारे पास्ट में जो बातें सच नहीं हैं, वो अब बाहर सामने आ रही हैं. तुम खुद ही कहती हो कि मैंने साड़ी पहनकर सब किया लेकिन बाहर लोग तुम्हें मिडी में देख रहे हैं.' यहीं नहीं रुकीं मालती! उन्होंने आगे कहा, 'जिस बिजनेस की तुम बात करती हो, वो असल में है क्या? तुम कहती हो कि बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अगर तुम घर से बाहर ही नहीं निकली तो स्ट्रगल कहां से किया?. इतना सुनते ही तान्या चुप पड़ गईं, उनकी बोलती बंद हो गई, और माहौल में सन्नाटा छा गया.

बीते एपिसोड के अंत में मालती चाहर ने बिग बॉस के घर में एंट्री ली, जहां उनकी मौजूदगी से घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया. जैसे ही वह घर में दाखिल हुईं, घर के बाकी सदस्य उनसे जुड़ने लगे और बातचीत शुरू हो गई. इस दौरान एक दिलचस्प बातचीत हुई, जिसमें अशनूर कौर ने मालती से पूछा कि वह कहां से हैं. जवाब में मालती ने कहा, ''मैं आगरा से हूं. पापा एयरफोर्स में थे, इसलिए हमारा बचपन अलग-अलग जगहों पर बीता है.''

बिग बॉस 19 में मालती चाहर ने सुनाया अनसुना किस्सा

बातचीत के दौरान जब गौरव खन्ना ने मालती से उनके परिवार और खासतौर पर भाई दीपक चाहर के बारे में सवाल किया, तो मालती ने एक बेहद इमोशनल और गर्व से भरी कहानी साझा की. उन्होंने बताया, ''मेरे पापा ने भाई के लिए रिटायरमेंट लिया था, क्योंकि वह दीपक को एक सफल क्रिकेटर बनाना चाहते थे.''

गौरव ने इस पर हैरानी जताते हुए पूछा, "क्या आपके पापा खुद क्रिकेटर थे?" इस पर मालती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "नहीं, वे सिर्फ गली क्रिकेटर थे. उन्हें खेलने का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी प्रोफेशनली नहीं खेला. जब उन्होंने देखा कि दीपक में टैलेंट है, तो उन्होंने ठान लिया कि उसे क्रिकेटर बनाना है. उस वक्त भाई बंक मारकर सिर्फ खेलने जाता था, इसलिए पापा को रिटायरमेंट लेना पड़ा."

गौरव खन्ना ने इस पर कहा, ''दीपक वाकई एक बेहतरीन क्रिकेटर है.'' बिग बॉस के घर में मालती चाहर की एंट्री से एक ओर जहां शो में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, वहीं दर्शक अब उनकी पर्सनैलिटी को और करीब से जानने के लिए उत्साहित हैं.

