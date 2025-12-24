‘गुम है किसी के प्यार में’ फेम एक्टर फिर पर्दे पर कर रहा वापसी, नील भट्ट की भी झोली में गिरा बड़ा प्रोजेक्ट, नया शो फाइनल!

Neil Bhatt New Show: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर नील भट्ट अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. नील भट्ट बीते कई सालों से अलग-अलग किरदारों और सीरियल से लोगों का दिल जीत रहे हैं. आखिरी बार नील को सीरियल 'मेघा बरसेंगे' में देखा गया था, जिसमें उनके किरदार का नाम अर्जुन था और दर्शकों ने इस किरदार में उन्हें काफी पसंद किया था. हालांकि इस सीरियल की कहानी ज्यादा लोगों के दिल को नहीं छू पाई थी.

छोटे पर्दे पर फिर नजर आएंगे नील भट्ट

वहीं अब खबर सामने आ रही है कि नील भट्ट एक बार फिर छोटे पर्दे पर नजर आने वाले है, जिसका टाइटल भी रिवील हो चुका है. दरअसल, एंटरटेनमेंट पेज 'गॉसिप टीवी' से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर नील भट्ट को स्टार प्लस का अपकमिंग सीरियल 'मिस्टर और मिसेज परशुराम' में नजर आने वाले हैं. इस सीरियल में नील लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे. अभी तक इस सीरियल की कोई रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

लीड किरदार में नजर आएंगे नील

कहा जा रहा है कि ये अपकमिंग सीरियल साल 2026 में स्टार प्लस पर लॉन्च किया जाएगा. अभी तक मेकर्स और नील भट्ट की तरफ से इन रुमर्स पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि करीब एक साल बाद नील भट्ट की स्टार प्लस पर वापसी हो रही है. इससे पहले नील भट्ट सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' नजर आए थे. यह एक हिट शो साबित हुआ था. 'गुम है किसी के प्यार में' सीरियल में नील ने विराट का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. जैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर सामने आई तो नील भट्ट के फैंस खुशी से झूम उठे.

साल 2021 में की थी ऐश्वर्या शर्मा से शादी

वहीं एक्टर नील भट्ट की पर्सनल लाइफ की बात करें तो खबर है कि उनका पत्नी ऐश्वर्या शर्मा का तलाक होने जा रहा है. बीते कई महीनों से दोनों ही एक दूजे के इंस्टाग्राम से भी गायब नजर आ रहे हैं. कई बार ऐश्वर्या शर्मा को तलाक की खबरों पर बयान देते हुए भी देखा गया, लेकिन नील भट्ट ने अभी तक चुप्पी ही साथ रखी है. साल 2021 में नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने शादी की थी. कपल को फेमस सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' एक साथ देखा गया था और इसी सेट पर दोनों को प्यार हुआ था.