Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: शो को छोड़कर चला गया ये लीड एक्टर, पाखी का टूट गया दिल; सई के रुक नहीं रहे आंसू

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: टीवी शो 'गुम है किसी के प्यार में' को अगर आप खूब पसंद करते हैं तो आपको बता दें कि शो में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप भी निराश हो जाएंगे. जल्द ही शो से एक अहम एक्टर जाने वाला है और पाखी की जिंदगी में एक बार फिर से तूफान आने वाला है. जी हां, शो से एक किरदार को खत्म किया जा रहा है और ऐसे खत्म किया जा रहा है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी.

सम्राट की होगी मौत

सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' में अब विराट के भाई सम्राट का किरदार खत्म हो रहा है क्योंकि योगेंद्र विक्रम सिंह ने शो को अलविदा कह दिया है. मेकर्स ने सम्राट की विदाई का ऐसा प्लान बनाया है कि दर्शकों की आंखें नम हो जाएंगी. सम्राट अपने फैंस को मुस्कुराता नहीं, बल्कि गमगीन करके जाएगा. शो में हाल ही में पाखी और सम्राट की प्रेम कहानी का ट्रैक दिखाया जाना शुरू ही किया था कि सम्राट की मौत हो गई.

ऐश्वर्या ने लिखा पोस्ट

आपको बता दें कि इस सीरियल में सम्राट का किरदार अभिनेता योगेंद्र विक्रम सिंह निभाते हैं और उनकी पत्नी पत्रलेखा का रोल ऐश्वर्या शर्मा निभाती हैं. दोनों के बीच में जरा भी नहीं बनती थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच दोस्ती और प्यार का एहसास बढ़ा था और अब शो में सम्राट के रोल को ही खत्म कर दिया गया. ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सम्राट के किरदार के खत्म होने की पुष्टि की है. ऐश्वर्या शर्मा ने योगेंद्र के साथ दो तस्वीरें शेयर कर एक भावुक पोस्ट लिखा है. ऐश्वर्या शर्मा ने कैप्शन देते हुए लिखा- End of an Era, Feeling bad for Pakhi & Samrat, साथ ही उन्होंने टूटा हुआ दिल बनाया है.

सई को ठहराया जाएगा जिम्मेदार

'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जगताप एक बार फिर से बदला लेने के लिए आएगा. वो सई को किडनैप करेगा और सई को बचाते-बचाते सम्राट अपनी जान गंवा देगा. पाखी और भवानी, जवान बेटे की मौत के लिए सई को जिम्मेदार ठहराएंगे. मेकर्स दिखाएंगे कि सम्राट की जान चली जाएगी और ऐश्वर्या शर्मा अपने पति के गम में पागल सी हो जाएगी.

