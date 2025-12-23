Advertisement
trendingNow13051288
Hindi Newsटीवी‘गुम है किसी के प्यार में’ फेम एक्ट्रेस फिर करेंगी टीवी पर वापसी, लंबे समय बाद मिला नया प्रोजेक्ट, जल्द नए शो में आएंगी नजर

‘गुम है किसी के प्यार में’ फेम एक्ट्रेस फिर करेंगी टीवी पर वापसी, लंबे समय बाद मिला नया प्रोजेक्ट, जल्द नए शो में आएंगी नजर

Aishwarya Sharma New Project: ‘गुम है किसी के प्यार में’ फेम एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं, जिसे सुनने के बाद फैंस खुशी से झूम उठेंगे. जल्द ही ऐश्वर्या शर्मा दोबारा एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने वाली है और जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट में नजर आने वाली है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 23, 2025, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐश्वर्या शर्मा करेंगी एक्टिंग में वापसी
ऐश्वर्या शर्मा करेंगी एक्टिंग में वापसी

Aishwarya Sharma New Project: टीवी का सबसे पॉपुलर सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ फेम एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. भले ही एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा लंबे समय से टीवी की दुनिया से दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं. इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी रील्स और तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. वहीं इसी बीच खबर सामने आ रही हैं कि ऐश्वर्या के फैंस एक बार फिर एक्ट्रेस को स्क्रीन पर देख पाएंगे. इस खबर को फैंस ऐश्वर्या के फैंस खुशी से झूम उठेंगे. 

ऐश्वर्या शर्मा को मिला नया प्रोजेक्ट
दरअसल, खबर है कि टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा जल्द ही बालाजी टेलीफिल्म प्रोजेक्ट के साथ दमदार एक्टिंग के साथ वापसी करने को तैयार हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मेकर्स ने इस टैलेंटेड एक्ट्रेस को फाइनल कर लिया है. ये शो कौन सा होने वाला है, क्या नाम होगा और कब से टीवी पर टेलीकास्ट होगा. इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि अभी तक मेकर्स और एक्ट्रेस की तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कपल के तलाक की अफवाहों ने पकड़ा था टूल
वहीं इन दिनों ऐश्वर्या शर्मा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में थी. ऐसी खबर आ रही हैं कि ऐश्वर्या और नील भट्ट का शादी के 5 साल बाद तलाक होने जा रहा है. ये भी कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या और नील अलग-अलग छत के नीचे रह रहे हैं. तलाक की खबरों ने जोर तब पकड़ा था, जब ऐश्वर्या के सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से नील भट्ट गायब नजर आने लगे. कई बार ऐश्वर्या इन खबरों को बेसलेस कहकर रिजेक्ट कर देती है. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साल 2021 में की थी कपल ने शादी 
बता दें कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट ने साल 2021 में शादी की थी. कपल सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' साथ नजर आए थे और दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था. इसके अलावा कपल को साथ में रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी और बिग बॉस 17 में भी देखा गया हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Aishwarya Sharma

Trending news

सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए