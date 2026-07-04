'गुम है किसी के प्यार में' की एक्ट्रेस ने किया तलाक का ऐलान, शादी के 5 साल बाद टूटा रिश्ता

मशहूर टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' की एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर ने तलाक का ऐलान किया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि वह शादी के पांच साल बाद अपने पति और एक्टर आदित्य कपाड़िया से अलग हो रही हैं.
तन्वी ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वह आदित्य ठक्कर से अलग हो रही हैं. इस फैसले ने दोनों के फैंस को चौंका दिया है. बता दें कि तन्वी और आदित्य ने साल 2021 में शादी की और इनका एक बेटा भी है. लेकिन अब तन्वी ने एक नोट शेयर किया. इसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने और आदित्य ने एक-दूसरे और अपने परिवारों का ध्यान रखते हुए अलग होने का फैसला किया है.
तन्वी ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने और आदित्य कपाड़िया के तलाक का ऐलान किया. अपने पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा, 'पिछले कुछ महीनों से लोग मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं. वहीं कुछ सवाल पूछ रहे हैं. तो बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने और आदित्य ने अलग होने का फैसला किया है. हमने अलग-अलग रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है. मेरे और आदित्य के लिए ये बहुत ही मुश्किल और भावुक फैसला रहा है, लेकिन हमने बहुत ही सावधानी से एक-दूसरे के परिवार और सम्मान का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया है.'
तन्वी ने आगे लिखा, 'आदित्य और मेरे बीच कोई झगड़ा, कोई ड्रामा नहीं है. ये फैसला हमने इसलिए लिया, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं. मैं अपने इस ऐलान के बाद मीडिया, इंडस्ट्री और अपने फैंस से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि हमें प्राइवेसी और समय दें. मैं किसी भी तरह के सवाल या कॉल का जवाब नहीं देना चाहती हूं. आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया.' इसी के साथ तन्वी ने अपने पोस्ट का कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया है.
बता दें कि तन्वी और आदित्य की कहानी 'एक-दूसरे से करते हैं प्यार हम' से शुरू हुई थी, जिसमें दोनों काम कर रहे थे. सेट पर दोनों की दोस्ती हुई, ये दोस्ती प्यार में बदल गई और 2013 में दोनों ने सगाई कर ली, लेकिन शादी के लिए दोनों ने 8 साल का समय लिया. साल 2021 में आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बंध गए. दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और फिर 2023 में अपने पहले बच्चे का इस दुनिया में स्वागत किया, जिसका नाम कृष कपाड़िया है. मगर शादी के 5 ही साल बाद दोनों ने अपने तलाक का ऐलान करके फैंस को हैरान कर दिया है.