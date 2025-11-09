Happy Birthday Payal Rastogi : ‘बिग बॉस' की कंट्रोवर्सी क्वीन से बनीं मोटिवेशनल आइकन, फिर संग्राम सिंह संग रिश्ता बना मिसाल!

Happy Birthday Payal Rastogi : रियलिटी शो 'बिग बॉस' और 'लॉकअप' में अपनी बेबाकी से दर्शकों के बीच जगह बनाने वाली पायल रोहतगी आज भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं. वहीं आज वो अपना 46 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर मोटिवेट करने वाले पोस्ट शेयर करती रहती हैं. वह काफी समय से पर्दे से गायब हैं.हालांकि, उन्हें पॉडकास्ट शो में देखा गया था.
Trending Photos
पायल रोहतगी का जन्म हैदराबाद में हुआ, और उनकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद से हुई थी. उन्होंने आगे जाकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री ली और करियर मॉडलिंग से शुरू किया. पायल को पहले से ही पर्दे की चकाचौंध से प्यार था. उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाने के साथ-साथ फेमिना मिस इंडिया और मिस टूरिज्म वर्ल्ड में हिस्सा लिया और जीती भी, जिसके बाद उन्होंने विज्ञापन और फिल्मों में काम करना शुरू किया. पायल की फिल्मी जर्नी औसत रही, लेकिन उनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है. दर्शकों को पता है कि पायल और उनके पति, भारतीय पहलवान संग्राम सिंह की पहली मुलाकात 2011 में आए शो 'सर्वाइवर इंडिया' में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है.
ऐसे हुई थी संग्राम और पायल की मुलाकात
खुद संग्राम सिंह ने पॉडकास्ट में बताया था कि दोनों की पहली मुलाकात मथुरा-दिल्ली हाइवे पर हुई थी. उस वक्त पायल की गाड़ी मथुरा के पास खराब हो गई थी और संग्राम कुश्ती के कॉम्पिटिशन से लौट रहे थे. उस वक्त मदद करने की मंशा से संग्राम ने पायल को लिफ्ट दी थी, लेकिन दोनों के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन स्टार प्लस के शो 'सर्वाइवर इंडिया' में फिलीपींस में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं.
प्रेम और शादी
संग्राम सिंह ने एक शो में खुलासा किया था कि फिलीपींस में शूटिंग के दौरान पायल सबसे अलग-अलग रहती थी, तो मैं उन्हें सबके साथ मिलकर रहने के लिए कहता था. उस वक्त पायल को पैसे की जरूरत थी, और उन्होंने साफ कर दिया था कि वो शो से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं. संग्राम ने पायल की बात को समझा और आखिर तक उनका साथ दिया. इतना ही नहीं, पायल के माता-पिता अलग-अलग रहते थे, लेकिन संग्राम की वजह से ही दोनों एक हो गए. पायल और संग्राम का प्यार रियलिटी शो से होते हुए शादी की मंजिल पर पहुंच गया और साल 2022 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के तीन साल बाद दोनों के तलाक की खबरें भी सामने आई थीं, लेकिन दोनों स्टार्स ने ही अपने रिश्ते पर काम किया और आज भी साथ में खूबसूरती से अपना रिश्ता निभा रहे हैं.
--आईएएनएस
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.