हिना खान और रॉकी जायसवाल को लेकर बड़ा खुलासा, शादी के 5 महीने बाद भी एक बेड पर नहीं सोते कपल? गुस्से में एक्ट्रेस ने बीच में छोड़ा शो!

Hina Khan Rocky jaiswal: टीवी फेम एक्ट्रेस हिना खान और रॉकी जायसवाल इन दिनों शो 'पति पत्नी और पंगा' में एक साथ नजर आ रहे हैं. कपल को शो में फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. हाल ही में कपल को लेकर शो में बड़ा खुलासा हुआ, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया.
Hina Khan Rocky jaiswal: टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम एक्ट्रेस हिना खान ने इसी साल 4 जून को रॉकी जायसवाल से शादी की है. इन दिनों हिना खान अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं. ब्रेस्ट कैंसर की जंग के साथ हिना फुल एक्टिव मोड में काम कर रही हैं. हाल ही में कपल को लेकर एक बड़ी खबर का खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, कहा जा रहा है कि शादी के 5 महीने बाद भी हिना और रॉकी एक साथ एक बेड पर नहीं सोते है. ऐसी बात सुन कपल के फैंस काफी हैरान रह गए हैं. चलिए आपको इस बेडरूम सीक्रेट का सच बताते हैं
होस्ट ने पूछा- कौन बेड पर एक साथ नहीं सोते?
हिना और रॉकी साथ में 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं. हाल ही में शो का एक प्रोमो रिलीज हुआ. प्रोमो में कंटेस्टेंट टास्क कर रहे थे इस दौरान होस्ट सोनाली बेंद्रे कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछते है. सोनाली बेंद्रे ने सवाल किया कि कौन सा कपल ऐसा है जो बेड पर एक साथ नहीं सोते है? इस पर अविका और मिलिंद समेत स्वरा और फहाद जवाब में हिना और रॉकी का नाम लेते है. जिसे सुन हर कोई हैरान रह जाता है.
हिना शो छोड़ने की देगी धमकी
हिना अपना और पति रॉकी का नाम सुनते ही हैरान हो जाती हैं. रॉकी इसे चरित्र हनन करार देते हैं. इतना ही नहीं रॉकी इस बात को नहीं मानते हैं और इसे एकदम गलत ठहरा देते है. जिसके बाद हिना भी चिल्लाते हुए गेम में अपनी हार का जिम्मेदार अपने पति को बता देती हैं. हर कोई मस्ती-मजाक कर रहे होते हैं, इस बीच हिना अपनी सीट को छोड़कर चली जाती हैं. इतना ही नहीं बल्कि हिना शो को छोड़ने की भी धमकी देती हैं. शो में हुए इस पर्सनल मजाक को कुछ लोग सीरियस ले लेते हैं. जिसके बाद हिना और रॉकी के रिश्ते पर सवाल खड़ा कर रहे हैं.
