'गुनहगारों को जेल से...', शिल्पा शिंदे पर भड़कीं हिना खान, पीएम मोदी से कर डाली बड़ी अपील

Hina Khan On Shilpa Shinde: एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है. दोनों एक-दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रही हैं. इतना ही नहीं, अब एक्ट्रेस हिना खान ने यह मामला पीएम मोदी तक पहुंचा दिया है.
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Hina Khan On Shilpa Shinde: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे और हिना खान की सोशल मीडिया कैटफाइट काफी सुर्खियों में बनी हुई है. शिल्पा के प्रोड्यूसर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का झूठा केस करने के कबूलनामे ने सेलेब्स को चौंका दिया है. हिना खान ने भी इस मुद्दे पर रिएक्ट करते हुए शिल्पा को आड़े हाथों लिया है. इसके बाद से दोनों के बीच जंग छिड़ गई है.
हाल ही में हिना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर पीएम मोदी से खास अपील की. हिना ने पोस्ट में शिल्पा पर तंज कसते हुए लिखा, 'देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कानून मंत्री, प्लीज जेल से उन सभी गुनहगारों को बरी कर दीजिए, जो जुर्म करके अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं. क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है और वो फाइटर्स हैं. क्योंकि कम से कम वो सच के साथ खड़े रहे. इसलिए भी क्योंकि जब उन्होंने क्राइम किया था, तो किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया.' यह सब लिखने के बाद हिना खान ने लाफिंग और सरप्राइज वाला इमोजी भी लगाया.
वहीं, शिल्पा के कबूलनामे पर रिएक्ट करते हुए हिना ने एक्ट्रेस की हरकत को शर्मनाक बताया था. उन्होंने प्रोड्यूसर के शिल्पा के साथ दोबारा 'भाभीजी घर पर हैं' में काम करने पर भी हैरानी जताई. एक्ट्रेस के मुताबिक, 'इस पूरे केस में आम जनता के साथ मजाक हुआ था.' एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर शिल्पा ने तुरंत जवाब दिया. शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि कई लोग उनके नाम पर आज तक पब्लिसिटी पा रहे हैं. इसी के साथ उन्होंने हिना की बीमारी का मजाक उड़ाया और कहा कि 'कुत्ते भौंकते रहेंगे.' उन्हें ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता.
बता दें कि इस विवाद पर कई और सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया है. उन्होंने शिल्पा शिंदे को खरी-खोटी सुनाई है. उनका कहना है कि शिल्पा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को जेल में डालने की मुहिम चलाई जा रही है. इसी के साथ शिल्पा को सपोर्ट कम और बैशिंग ज्यादा मिल रही है. हालांकि, एक्ट्रेस का कहना है कि वह पहले से जानती थीं कि उनके खिलाफ लोग बोलेंगे और उन्हें ट्रोल किया जाएगा. लेकिन उन्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता. वह अपनी नजरों में उठना चाहती थीं.
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