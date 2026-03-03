'लोगों को धोखा दे रहे...' अली खामेनेई की मौत पर शोक जताने पर फरहाना भट्ट पर भड़के हिना खान के पति, खुलेआम लगा दी क्लास

Advertisement
Hindi Newsटीवीलोगों को धोखा दे रहे... अली खामेनेई की मौत पर शोक जताने पर फरहाना भट्ट पर भड़के हिना खान के पति, खुलेआम लगा दी क्लास

फरहाना भट्ट ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर कई लोगों ने शोक जताया.ऐसे में फरहाना का जैसे ही सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:44 PM IST
रॉकी जायसवाल और फरहाना भट्ट
Farhana Bhatt on Ayatollah Ali Khamenei Death: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई. खामेनेई की मौत को लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शोक जताया. जिसमें 'बिग बॉस 19' की पहली रनरअप फरहाना भट्ट भी हैं. लेकिन, फरहाना का शोक जताने वाला वीडियो मैसेज जैसे ही वायरल हुआ तो हिना खान के पति और नामचीन सितारे रॉकी जायसवाल भड़क उठे. उन्होंने फरहाना को लेकर पोस्ट किया और उन्हें देश के प्रति वफादारी करने को कहा.

फरहाना को अफसोस

दरअसल, 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का निधन हो गया. ऐसे में जितने लोगों ने इनकी मौत पर शोक जताया वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए. जिसमें फरहाना भट्ट का भी नाम शामिल है. फरहाना ने वायरल इंटरव्यू में शोक जताते हुए कहा- 'आप यकीन नहीं करेंगे, सेहरी के बाद मैं बिल्कुल नहीं सोई हूं. जब मैंने नमाज पढ़ी तो बहुत दुखी थी.काफी लोगों के लिए वो एक मसीहा थे. वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे.' 

देश के प्रति वफादारी...

फरहाना का ये वीडियो मैसेज जैसे ही वायरल हुआ तो कई लोगों के साथ-साथ हिना खान के पति रॉकी जैसवाल भी एक्ट्रेस पर भड़क उठे. रॉकी ने फरहाना पर भड़ास निकालते हुए लिखा- 'देश के प्रति वफादारी सबसे पहले आती है. आप जिस देश में रहते हैं उससे प्यार करो. या फिर जिस देश में रहो उससे प्यार करो. एक असली तानाशाह और तानाशाही को पसंद करना सबसे आसान है. वो भी तब, जब आप सैंकड़ों किलोमीटर दूर एक लोकतांत्रिक देश में पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं.'

किसका दुख मना रहे हो

रॉकी ने आगे लिखा- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता. आप निजी तौर पर किसका दुख मना रहे हो. अगर आप इसे पब्लिक में आकर कहते हैं तो आलोचना के लिए भी तैयार किए. मैंने इस तरह का प्यार और आंसू किसी भी भारतीय के लिए नहीं देखा. ना सैनिकों के लिए. ना अटैक से पीड़ितों के लिए...ना सरकार के लिए ना ही पुलिस के लिए. यहां तक कि एपीजे अब्दुल कलाम के लिए. आप उन लोगों को धोखा देते हैं. जो आपकी रक्षा करते हैं. उन विदेश लोगों की मौत का दुख मनाते हैं. जो हमेशा आपके देश के लिए खिलाफ लड़े.'  

